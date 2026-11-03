Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el presunto delito de robo equiparado de vehículo, luego de marcarle el alto cuando conducía una motocicleta sin placa visible, informó la corporación.
La detención ocurrió en la colonia Las Brujas, durante recorridos de prevención y vigilancia. De acuerdo con el reporte, los oficiales transitaban por la avenida Universidad cuando visualizaron la motocicleta circulando sin placa y le indicaron al conductor que se detuviera para hacerle saber el acto de molestia.
El hombre no contaba con documentación del vehículo. Al realizar una revisión física de la unidad, los policías constataron que tenía el cableado modificado y que había sido encendida con una llave genérica.
Por ello, el conductor fue detenido y, junto con la motocicleta, trasladado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.