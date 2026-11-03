Detienen en Querétaro a motociclista con cableado alterado

Policías municipales marcaron el alto a una motocicleta sin placa visible en la avenida Universidad; el conductor fue trasladado a la FGEQ.

Policía municipal de Querétaro de espaldas junto a un hombre detenido, con el rostro difuminado, frente a una patrulla de noche.
  • Policías municipales de Querétaro con el hombre detenido, cuyo rostro fue difuminado. Se presume su inocencia mientras la autoridad determina su situación legal.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el presunto delito de robo equiparado de vehículo, luego de marcarle el alto cuando conducía una motocicleta sin placa visible, informó la corporación.

La detención ocurrió en la colonia Las Brujas, durante recorridos de prevención y vigilancia. De acuerdo con el reporte, los oficiales transitaban por la avenida Universidad cuando visualizaron la motocicleta circulando sin placa y le indicaron al conductor que se detuviera para hacerle saber el acto de molestia.

El hombre no contaba con documentación del vehículo. Al realizar una revisión física de la unidad, los policías constataron que tenía el cableado modificado y que había sido encendida con una llave genérica.

Por ello, el conductor fue detenido y, junto con la motocicleta, trasladado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que determinará su situación legal.

seguridad sucesos criminalidad queretaro

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