Saldo blanco en Día de Muertos: 452 mil 800 visitas en Querétaro

Los panteones monitoreados concentraron poco más de 415 mil 800 personas y 37 mil acudieron a actividades culturales del Centro Histórico de la capital queretana.

Vista aérea de una plaza con templete, iluminación morada y multitud frente a una iglesia en Día de Muertos en Querétaro

Plazas públicas y actividades culturales formaron parte de la afluencia de 452 mil 800 visitantes que reportó la CEPCQ.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 03, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El operativo de prevención y seguridad por las celebraciones de Día de Muertos concluyó con saldo blanco en el estado, sin incidencias de consideración, y con una afluencia acumulada de 452 mil 800 visitantes en panteones, plazas públicas y actividades culturales, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ).

El balance corresponde al 1 y 2 de noviembre. En los panteones monitoreados se registraron poco más de 415 mil 800 personas, la mayor parte de la cifra acumulada.

Los recorridos de supervisión y monitoreo cubrieron 52 panteones de distintos municipios.

En la capital queretana, la CEPCQ contabilizó 37 mil visitantes en actividades y espacios culturales del Centro Histórico. El desfile Camino de las Almas, en la Calzada de Los Arcos, reunió a 16 mil 500 personas, mientras que Plaza Fundadores recibió 20 mil 500 visitantes entre los dos días.

Vista a\u00e9rea nocturna de una multitud junto al acueducto, con luces de patrullas, durante D\u00eda de Muertos en Quer\u00e9taro La afluencia acumulada durante las celebraciones de Día de Muertos fue de 452 mil 800 visitantes, de acuerdo con la CEPCQ.

El operativo incluyó cerca de 500 inspecciones a comercios semifijos, en las que se revisaron las instalaciones de gas LP, las conexiones eléctricas y los espacios de concentración de personas.

Las atenciones prehospitalarias correspondieron a situaciones menores, como caídas, malestares físicos y otros incidentes, junto con acciones preventivas, sin hechos de gravedad.

La CEPCQ agradeció la participación y la responsabilidad de las familias queretanas durante las celebraciones, que según su balance transcurrieron en un ambiente de tranquilidad, orden y convivencia.

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