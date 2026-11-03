Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- El operativo de prevención y seguridad por las celebraciones de Día de Muertos concluyó con saldo blanco en el estado, sin incidencias de consideración, y con una afluencia acumulada de 452 mil 800 visitantes en panteones, plazas públicas y actividades culturales, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ).
El balance corresponde al 1 y 2 de noviembre. En los panteones monitoreados se registraron poco más de 415 mil 800 personas, la mayor parte de la cifra acumulada.
Los recorridos de supervisión y monitoreo cubrieron 52 panteones de distintos municipios.
En la capital queretana, la CEPCQ contabilizó 37 mil visitantes en actividades y espacios culturales del Centro Histórico. El desfile Camino de las Almas, en la Calzada de Los Arcos, reunió a 16 mil 500 personas, mientras que Plaza Fundadores recibió 20 mil 500 visitantes entre los dos días.
La afluencia acumulada durante las celebraciones de Día de Muertos fue de 452 mil 800 visitantes, de acuerdo con la CEPCQ.
El operativo incluyó cerca de 500 inspecciones a comercios semifijos, en las que se revisaron las instalaciones de gas LP, las conexiones eléctricas y los espacios de concentración de personas.
Las atenciones prehospitalarias correspondieron a situaciones menores, como caídas, malestares físicos y otros incidentes, junto con acciones preventivas, sin hechos de gravedad.
La CEPCQ agradeció la participación y la responsabilidad de las familias queretanas durante las celebraciones, que según su balance transcurrieron en un ambiente de tranquilidad, orden y convivencia.