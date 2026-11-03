San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- El Gobierno del Estado prevé concluir antes de diciembre el estudio hidrológico del proyecto de infraestructura que se contempla en la zona de Tremec, con el que buscará identificar los escurrimientos pluviales y determinar las obras necesarias para evitar afectaciones durante la temporada de lluvias.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, detalló que la contratación de la empresa especializada que desarrollará el análisis sigue en curso. El estudio permitirá conocer cómo se comporta el agua de lluvia en la zona.

Salgado Tovar describió la secuencia así: “Primero se hace un estudio hidrológico, que es el estudio de la lluvia, de cómo cae, cómo escurre, y luego viene el tema del proyecto hidráulico”.

El proyecto hidráulico no arranca hasta que el estudio concluya. Una vez entregado, el funcionario estimó para su elaboración un periodo adicional de dos a tres meses.

Para estos trabajos se cuenta con aproximadamente seis millones de pesos de recursos estatales.

La coordinación con el municipio se mantiene para avanzar en la definición de las acciones que deberán ejecutarse, precisó el funcionario.