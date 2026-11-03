Jubilados de educación en Querétaro recibirán 3 mil pesos

El programa contempla a 4 mil 700 beneficiarios en los 18 municipios, mientras la dependencia valida los expedientes de más de 5 mil solicitudes.

Apoyo a jubilados del sector educativo en Querétaro: hombre de camisa azul en las escaleras de un edificio

El apoyo de 3 mil pesos se entregará por única ocasión a 4 mil 700 jubilados y pensionados del sector educativo en los 18 municipios de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 03, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Jubilados y pensionados del sector educativo público de educación básica en Querétaro recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos, por única ocasión, durante la primera quincena de noviembre.

El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Ernesto Mejía Botello, informó que el programa contempla beneficiar a 4 mil 700 personas distribuidas en los 18 municipios del estado, mediante una entrega económica que busca contribuir a su bienestar.

Mejía Botello subrayó el alcance del programa: “Recordemos que el apoyo solamente va a ser a 4 mil 700 por única ocasión”, puntualizó.

Agregó que el registro superó las 5 mil solicitudes, frente a los 4 mil 700 apoyos contemplados, y que la dependencia trabaja en la revisión y validación de los expedientes para integrar el padrón definitivo.

Confirmó que las dispersiones se llevarán a cabo en los primeros quince días de noviembre, una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente.

queretaro gobierno pensiones y jubilaciones

Reciente

Caja de KitoCream, crema de pirfenidona al 10% con tubo de 30 gramos, presentación con empaque secundario
Querétaro

Alertan en Querétaro por crema KitoCream falsificada

COFEPRIS pidió no adquirirla ni utilizarla si presenta las irregularidades y verificar lote, caducidad y empaques primario y secundario.

Tumba con cruz de piedra adornada con flores de cempasúchil en un panteón de San Juan del Río durante Día de Muertos
San Juan del Río

Más de 65 mil visitaron panteones de San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó saldo blanco al concluir el operativo especial de los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Hombre de lentes y chaleco azul habla frente a un micrófono en una plaza con una ofrenda de Día de Muertos al fondo
San Juan del Río

Tremec, San Juan del Río: estudio hidrológico antes de diciembre

El Gobierno del Estado trabaja en la contratación de una empresa especializada; el proyecto hidráulico requerirá de dos a tres meses adicionales.

Vista general del parque de La Floresta, San Juan del Río, con cercado y estructura infantil durante los trabajos
San Juan del Río

Parque de La Floresta en San Juan del Río suma aparatos y juegos

Las obras buscan ofrecer espacios más seguros, funcionales y adecuados para la convivencia familiar, de acuerdo con el Gobierno Municipal.