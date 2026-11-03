Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Jubilados y pensionados del sector educativo público de educación básica en Querétaro recibirán un apoyo económico de 3 mil pesos, por única ocasión, durante la primera quincena de noviembre.

El Secretario de Desarrollo Social del Estado, Ernesto Mejía Botello, informó que el programa contempla beneficiar a 4 mil 700 personas distribuidas en los 18 municipios del estado, mediante una entrega económica que busca contribuir a su bienestar.

Mejía Botello subrayó el alcance del programa: “Recordemos que el apoyo solamente va a ser a 4 mil 700 por única ocasión”, puntualizó.

Agregó que el registro superó las 5 mil solicitudes, frente a los 4 mil 700 apoyos contemplados, y que la dependencia trabaja en la revisión y validación de los expedientes para integrar el padrón definitivo.

Confirmó que las dispersiones se llevarán a cabo en los primeros quince días de noviembre, una vez que concluya el proceso administrativo correspondiente.