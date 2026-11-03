Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Sindicatos, cámaras empresariales y dependencias estatales integrarán una Comisión Tripartita que dará seguimiento a la aplicación de la reforma laboral en Querétaro y buscará mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, informó la secretaria estatal del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

La comisión identificará qué sectores productivos ya aplican las nuevas disposiciones y cuáles tienen dificultades para cumplirlas, explicó la funcionaria.

Uno de los temas prioritarios será la reducción de la jornada laboral: se revisará qué empresas ya hicieron el ajuste y cuáles necesitan apoyo para realizarlo.

En la comisión participarán, junto con la Secretaría del Trabajo, las secretarías de Gobierno, de Educación y de Salud y el Indereq; queda abierta la posibilidad de sumar a otras dependencias.

San Martín Castillo planteó así el propósito de la comisión: “La intención es abordar un diálogo muy franco, muy directo e ir propiciando la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores”.

Para medir los avances, la comisión buscará indicadores precisos, además de talleres de capacitación y apoyo para las empresas que requieran orientación.