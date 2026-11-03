Comisión Tripartita seguirá la reforma laboral en Querétaro

La comisión identificará qué sectores productivos ya aplican las nuevas disposiciones y cuáles tienen dificultades; la reducción de la jornada será tema prioritario.

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, habla ante un micrófono sobre la Comisión Tripartita.

Liliana San Martín Castillo, secretaria estatal del Trabajo, explicó que la Comisión Tripartita identificará qué sectores ya aplican las nuevas disposiciones laborales y cuáles tienen dificultades.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 03, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 3 de noviembre de 2026.- Sindicatos, cámaras empresariales y dependencias estatales integrarán una Comisión Tripartita que dará seguimiento a la aplicación de la reforma laboral en Querétaro y buscará mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, informó la secretaria estatal del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

La comisión identificará qué sectores productivos ya aplican las nuevas disposiciones y cuáles tienen dificultades para cumplirlas, explicó la funcionaria.

Uno de los temas prioritarios será la reducción de la jornada laboral: se revisará qué empresas ya hicieron el ajuste y cuáles necesitan apoyo para realizarlo.

En la comisión participarán, junto con la Secretaría del Trabajo, las secretarías de Gobierno, de Educación y de Salud y el Indereq; queda abierta la posibilidad de sumar a otras dependencias.

San Martín Castillo planteó así el propósito de la comisión: “La intención es abordar un diálogo muy franco, muy directo e ir propiciando la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores”.

Para medir los avances, la comisión buscará indicadores precisos, además de talleres de capacitación y apoyo para las empresas que requieran orientación.

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