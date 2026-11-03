Más de 65 mil visitaron panteones de San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó saldo blanco al concluir el operativo especial de los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

Tumba con cruz de piedra adornada con flores de cempasúchil en un panteón de San Juan del Río durante Día de Muertos

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó saldo blanco tras el operativo especial por Día de Muertos y Fieles Difuntos.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 03, 2026
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San Juan del Río, 3 de noviembre de 2026.- Más de 65 mil personas acudieron a los panteones de San Juan del Río durante las celebraciones de Día de Muertos y Fieles Difuntos, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reportó saldo blanco al concluir el operativo especial.

De acuerdo con las cifras oficiales de la SSPM, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se contabilizaron 65 mil 516 visitantes en los cementerios municipales. Cientos de familias se dieron cita para recordar a sus seres queridos, colocar flores y mantener vivas las tradiciones de estas fechas.

Las tres jornadas transcurrieron sin incidentes mayores que pusieran en riesgo la integridad de los asistentes, pese a la importante concentración de visitantes registrada durante uno de los periodos de mayor actividad en los cementerios del municipio, informó la dependencia.

Tumba decorada con una cruz de flores de cempas\u00fachil en un pante\u00f3n de San Juan del R\u00edo por D\u00eda de Muertos Se contabilizaron 65 mil 516 visitantes en los cementerios municipales el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, según la SSPM. rotativo.com.mx

La corporación atribuyó ese resultado a la colaboración ciudadana y al despliegue coordinado de las corporaciones de seguridad y emergencia. Elementos de Tránsito Municipal apoyaron en la movilidad vehicular y el tránsito peatonal en los accesos a los camposantos, y el Centro de Control C4 intervino mediante labores de videovigilancia.

A esas acciones se sumaron Protección Civil Municipal, Bomberos de San Juan del Río, la Policía Estatal y la Cruz Roja Mexicana, cuyos elementos permanecieron atentos para atender cualquier eventualidad.

Las autoridades municipales destacaron la importancia de la coordinación institucional y de la participación ciudadana para preservar la seguridad durante las celebraciones tradicionales de San Juan del Río.

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