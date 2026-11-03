San Juan del Río, Qro., 3 de noviembre de 2026.- San Juan del Río cerró la vigésima edición de su Festival de Día de Muertos tras ocho días de catrinas, disfraces, música y actividades culturales que reunieron a familias sanjuanenses y visitantes en distintos puntos del municipio.

La música en vivo acompañó el cierre del festival. rotativo.com.mx

El programa corrió del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Fueron más de 50 actividades culturales y recreativas, entre concursos, presentaciones artísticas y espectáculos, con el Jardín Independencia como sede principal. Entre los eventos de mayor convocatoria destacó la tradicional Marcha de los Muertos, que recorrió el Centro Histórico desde el Puente de la Historia hasta ese mismo jardín, con una asistencia estimada de 7 mil personas entre participantes y espectadores.

La programación incluyó el Concurso Nacional de Plañideras y certámenes de catrinas, disfraces mexicanos, máscaras, pan de muerto, calaveras literarias y mascotas, además de actividades ecuestres. Participaron habitantes de distintas edades, que encontraron en ellas una oportunidad para preservar las tradiciones mexicanas.

El festival cumplió su vigésima edición con ocho días de actividades. rotativo.com.mx

En los últimos días, el Jardín Independencia fue punto de encuentro de las familias, con presentaciones musicales, obras de teatro y espectáculos.

El cierre del 2 de noviembre tuvo música en vivo, con la banda All Rollers, que puso a rockear a los asistentes, y representaciones teatrales sobre las leyendas y los personajes de la temporada.

En los cementerios del municipio se contabilizaron 65,516 visitas el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre.

Las autoridades municipales reportaron saldo blanco en el operativo de Fieles Difuntos. La Marcha de los Muertos contó con acompañamiento de corporaciones de seguridad y de Protección Civil.

Antes del arranque del festival, autoridades municipales proyectaron una afluencia superior a 50 mil sanjuanenses y visitantes, una derrama económica cercana a 7 millones de pesos y una ocupación hotelera aproximada de 60%.

El balance definitivo de visitantes y derrama económica aún no se ha dado a conocer.







