XX Festival de Día de Muertos cierra en San Juan del Río

Durante ocho días, el festival reunió a familias y visitantes con más de 50 actividades culturales, entre ellas la Marcha de los Muertos.

Una catrina sobre el escenario del Festival de Día de Muertos de San Juan del Río.
  • Los concursos de catrinas formaron parte de las más de 50 actividades del festival.
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Nov 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, Qro., 3 de noviembre de 2026.- San Juan del Río cerró la vigésima edición de su Festival de Día de Muertos tras ocho días de catrinas, disfraces, música y actividades culturales que reunieron a familias sanjuanenses y visitantes en distintos puntos del municipio.

Un trompetista durante una presentaci\u00f3n musical del Festival de D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo. La música en vivo acompañó el cierre del festival. rotativo.com.mx

El programa corrió del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Fueron más de 50 actividades culturales y recreativas, entre concursos, presentaciones artísticas y espectáculos, con el Jardín Independencia como sede principal. Entre los eventos de mayor convocatoria destacó la tradicional Marcha de los Muertos, que recorrió el Centro Histórico desde el Puente de la Historia hasta ese mismo jardín, con una asistencia estimada de 7 mil personas entre participantes y espectadores.

La programación incluyó el Concurso Nacional de Plañideras y certámenes de catrinas, disfraces mexicanos, máscaras, pan de muerto, calaveras literarias y mascotas, además de actividades ecuestres. Participaron habitantes de distintas edades, que encontraron en ellas una oportunidad para preservar las tradiciones mexicanas.

Un artista en zancos frente a la mampara del Vig\u00e9simo Festival D\u00eda de Muertos de San Juan del R\u00edo. El festival cumplió su vigésima edición con ocho días de actividades. rotativo.com.mx

En los últimos días, el Jardín Independencia fue punto de encuentro de las familias, con presentaciones musicales, obras de teatro y espectáculos.

El cierre del 2 de noviembre tuvo música en vivo, con la banda All Rollers, que puso a rockear a los asistentes, y representaciones teatrales sobre las leyendas y los personajes de la temporada.

En los cementerios del municipio se contabilizaron 65,516 visitas el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre.

Las autoridades municipales reportaron saldo blanco en el operativo de Fieles Difuntos. La Marcha de los Muertos contó con acompañamiento de corporaciones de seguridad y de Protección Civil.

Antes del arranque del festival, autoridades municipales proyectaron una afluencia superior a 50 mil sanjuanenses y visitantes, una derrama económica cercana a 7 millones de pesos y una ocupación hotelera aproximada de 60%.

El balance definitivo de visitantes y derrama económica aún no se ha dado a conocer.



san juan del rio tradiciones y costumbres turismo

Reciente

Martín Arango, presidente del PAN Querétaro, habla con micrófono en mano ante un podio con el logotipo del PAN
Editorial

PAN Querétaro pide a Morena asumir su responsabilidad en el INE

El dirigente estatal del PAN se sumó a la exigencia de investigar irregularidades en el Instituto y de transparentar la elección de quien lo presida de cara a 2027.

Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río sobre el avance del tren México-Querétaro y los recursos destinados a la avenida 5 de Febrero.
San Juan del Río

Tren México-Querétaro operaría en octubre de 2027: Nieto

Santiago Nieto afirmó que el proyecto ferroviario lleva 33 % de avance y anunció que Morena exigirá transparencia sobre los recursos destinados a la avenida 5 de Febrero.

Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro para las elecciones de 2027, durante declaraciones sobre el proceso de selección de coordinadores distritales federales y municipales mediante encuestas.
San Juan del Río

Morena nombrará coordinadores en Querétaro en tres semanas

Santiago Nieto Castillo dijo que no se descarta a nadie y que la Comisión Nacional de Elecciones decidirá por encuesta quién encabeza cada coordinación.

Arturo Maximiliano García Pérez, coordinador de Morena en el Congreso de Querétaro, informa sobre el nuevo proceso de dictaminación de la Ley de Identidad de Género, previsto para diciembre de 2026.
San Juan del Río

Ley de identidad de género de Querétaro, a dictamen en diciembre

La iniciativa, aprobada dos veces por el pleno y observada en ambas, volvería a subir antes de que termine el año, informó Morena.