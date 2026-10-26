Festival de Día de Muertos costará 1.1 mdp en San Juan del Río

Los adornos representan una inversión adicional de 469 mil pesos; el festival contempla más de 50 actividades y una derrama económica estimada en 7 millones.

Letras monumentales de San Juan del Río 2026 en una plaza del centro, con la calavera de flores naranjas y un templo al fondo

El 20.º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río cuenta con un presupuesto de 1.1 millones de pesos y se realiza del 26 de octubre al 2 de noviembre, con más de 50 actividades.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 26, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- El 20.º Festival de Día de Muertos de San Juan del Río contará con un presupuesto de 1.1 millones de pesos para la organización de sus actividades culturales y recreativas, mientras que la instalación de adornos en calles y espacios públicos contempla una inversión adicional de 469 mil pesos.

Los recursos corresponden a dos conceptos diferentes. El primero está destinado a la realización del festival y se integra con aportaciones del gobierno municipal, el Consejo de Turismo y patrocinadores privados.

El segundo corresponde específicamente a la decoración de distintos puntos de la ciudad durante la celebración.

De acuerdo con la información disponible, los patrocinadores privados aportan el 15 por ciento del presupuesto del festival, equivalente a 165 mil pesos, por lo que los 1.1 millones no representan exclusivamente gasto del gobierno municipal.

¿Dónde se instalarán los adornos de Día de Muertos?


Calavera monumental cubierta de flores naranjas frente a las torres de un templo en el centro de San Juan del R\u00edo La instalación de adornos de Día de Muertos en calles y espacios públicos de San Juan del Río contempla una inversión de 469 mil pesos, adicional al presupuesto del festival. rotativo.com.mx

La inversión de 469 mil pesos contempla la colocación de elementos decorativos en espacios públicos de San Juan del Río, entre ellos el Jardín Independencia, la glorieta de Las Garzas, el atrio de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y las inmediaciones del Puente de la Historia.

Estos lugares forman parte de los puntos considerados para ambientar la ciudad con motivos alusivos al Día de Muertos, una de las celebraciones tradicionales que reúne actividades culturales y expresiones populares.

La decoración se suma a las actividades del festival, pero cuenta con un monto presupuestal distinto al destinado para su organización.

Más de 50 actividades durante ocho días

El Festival de Día de Muertos se desarrollará del 26 de octubre al 2 de noviembre, con más de 50 actividades culturales y recreativas dirigidas a habitantes del municipio y visitantes.

La programación busca promover las tradiciones relacionadas con la celebración, además de fortalecer la actividad turística durante los ocho días del evento.

Las autoridades municipales estiman una asistencia superior a 50 mil personas, cifra que representa una proyección de participación y no un resultado definitivo.

Prevén derrama económica cercana a 7 millones de pesos


Figura de calavera con sombrero y camisa a cuadros sostiene un elote junto a un carrito de venta, en una plaza del centro de San Juan del R\u00edo El municipio proyecta una asistencia superior a 50 mil personas y una derrama económica cercana a 7 millones de pesos durante el festival; ambas cifras son estimaciones. rotativo.com.mx

Además de la programación cultural, el municipio proyecta una derrama económica cercana a los 7 millones de pesos durante los días del festival.

Esta cantidad corresponde a la actividad económica que se espera generar con la presencia de visitantes y asistentes, principalmente en establecimientos comerciales y servicios vinculados con el turismo.

La derrama económica estimada no debe confundirse con un ingreso directo a las finanzas municipales ni con la recuperación automática del presupuesto destinado a las actividades.

El resultado económico de la celebración dependerá de la asistencia efectiva y del consumo que se registre durante el festival.

Presupuesto del festival y costo de los adornos

Las cifras anunciadas permiten distinguir el presupuesto para desarrollar las actividades culturales de los recursos previstos para decorar los espacios públicos.

Los 1.1 millones de pesos del festival incluyen financiamiento de distintas fuentes, entre ellas aportaciones privadas, mientras que los 469 mil pesos corresponden al concepto específico de decoración.

En conjunto, ambas partidas representan 1 millón 569 mil pesos en presupuestos anunciados, aunque esa cifra no debe interpretarse como gasto municipal exclusivo debido a la participación de patrocinadores en la organización del festival.

Una vez concluida la celebración, el ejercicio efectivo de los recursos y los resultados de asistencia y derrama económica permitirán conocer el balance financiero definitivo del evento.

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