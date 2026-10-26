San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Cerca de 100 jóvenes de 16 centros de rehabilitación actuarán en la Casona del Terror, un proyecto de la Red de Centros de Rehabilitación y el Gobierno Municipal que escenificará leyendas representativas de la región en el Centro Histórico.

La Casona del Terror estará en funciones del viernes 30 de octubre al 4 de noviembre, de las 6:00 de la tarde a las 9:00 de la noche. Tendrá capacidad para alrededor de 60 sillas.

Son 16 los centros que participan. Cada día se presentan cuatro leyendas, una por centro, interpretadas por integrantes de esos mismos centros.

Miguel Ángel Salinas, director de la Red de Centros de Rehabilitación, explicó que el propósito es ofrecer a los usuarios una forma distinta de reinversión, al aprovechar sus talentos en la expresión teatral y corporal.

El proyecto se coordina con la Secretaría de Turismo, la Coordinación de Desarrollo Integral y la Red de Centros de Rehabilitación.

El repertorio reúne siete leyendas: El puente y el diablo; La catrina del puente de la historia; Promesas pendientes; Las poquianchis; Los duendes; Jesusito de la portería y La Llorona de San Juan.

Todas fueron aprobadas previamente por el cronista del municipio.