San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- El paro nacional de transportistas convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) continúa sin un acuerdo anunciado con el Gobierno federal, mientras en Querétaro la movilización pasó de las concentraciones de tráileres a una caravana por la autopista México-Querétaro, con circulación a baja velocidad y sin cierre total reportado en la caseta de Palmillas.

La protesta se extendió por distintas carreteras del país, con demandas de mayor seguridad para los operadores, medidas contra robos y extorsiones, regulación de los servicios de grúas y revisión de los estímulos fiscales relacionados con el pago de peajes.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que sostuvo una reunión con representantes de cuatro organizaciones del sector que expresaron su rechazo al paro convocado por CANACAR. El encuentro no derivó en un acuerdo anunciado con la cámara que encabeza la movilización.

Caravana avanza por la autopista México-Querétaro

En Querétaro, los transportistas comenzaron a desplazarse por la autopista México-Querétaro, en el tramo comprendido entre Palmillas y la capital del estado, mediante una caravana de unidades pesadas que circularon a velocidad reducida por el carril derecho.

La movilización permitió mantener abiertos otros carriles de la autopista, aunque el avance lento de los vehículos de carga generó condiciones de circulación reducida en el trayecto.

En San Juan del Río también se concentraron transportistas sobre Paseo Central, a la altura de La Madrileña, donde se reportó tránsito pesado y asentamientos vehiculares relacionados con la presencia de unidades participantes.

La caseta de Palmillas permanecía sin bloqueo y con circulación abierta, de acuerdo con la información difundida durante el desarrollo de las movilizaciones.

Previamente, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, había informado que a las 10:20 horas ninguna de las unidades concentradas en la entidad obstruía la vialidad.

El funcionario identificó presencia de tráileres sobre avenida Central, en San Juan del Río, con intención de avanzar hacia Pedro Escobedo, además de otras unidades estacionadas en las inmediaciones de Palmillas.

Gudiño Torres explicó que el Gobierno estatal había mantenido comunicación con representantes del gremio para coordinar el desarrollo de la protesta y reducir las afectaciones a la circulación.

Entre las inconformidades expresadas por los transportistas en Querétaro se encuentran las extorsiones, la inseguridad carretera, las demoras en las casetas de cobro y los trabajos que se realizan sobre la autopista México-Querétaro, considerados por los operadores como factores que incrementan los tiempos de traslado.

La convocatoria de CANACAR también contemplaba concentraciones en el Parador Azteca QRF, en San José Iturbide, Guanajuato, y el Parador San Javier, a la altura de Palo Alto, Querétaro.

Segob dialoga con organizaciones que rechazan el paro

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) expresaron su desacuerdo con la movilización.

En el encuentro también participaron funcionarios de las secretarías de Hacienda, Seguridad y Transporte, con el propósito de mantener abiertos los canales institucionales para atender las demandas del sector.

Gobernación reiteró su disposición al diálogo y llamó a evitar cierres carreteros que afecten el traslado de personas, el abastecimiento de mercancías y las actividades económicas.

La posición de estas organizaciones contrasta con la convocatoria de CANACAR, cuyo presidente nacional, Augusto Ramos Melo, anunció la movilización por tiempo indefinido ante lo que considera falta de respuestas a los problemas que enfrenta el autotransporte.

Segob contabiliza 38 puntos de protesta en 19 estados

En su balance nacional la Secretaría de Gobernación registró 38 puntos de manifestación en 19 entidades federativas, con la participación de 691 vehículos y 858 personas.

Veracruz encabezaba el registro con ocho puntos de protesta, seguido del Estado de México con seis. Nuevo León y Tlaxcala contabilizaban tres concentraciones cada uno.

Entre las afectaciones reportadas se encontraba un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, además de restricciones parciales a la circulación en distintos puntos de Tlaxcala y Veracruz.

Las cifras corresponden al balance oficial de esa hora y no representan necesariamente el número total de participantes o afectaciones acumuladas durante toda la jornada.

Ajuste fiscal de 2027 divide al sector transportista

Uno de los principales puntos de controversia es la modificación al beneficio fiscal relacionado con el pago de peajes que utilizan las empresas de autotransporte de carga.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el ajuste fiscal previsto para 2027 constituye una de las principales razones de la protesta y defendió la reducción del límite de ingresos para acceder al estímulo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, explicó que la propuesta reduce de 300 millones a 250 millones de pesos anuales el umbral de ingresos que permite conservar el beneficio fiscal.

De acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda, de las 2 mil 580 empresas que utilizan este esquema, 170 resultarían afectadas por la modificación, mientras el 94 por ciento de los contribuyentes conservaría el estímulo.

Amador Zamora señaló que el beneficio permite acreditar parte de los gastos por peajes contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de su tratamiento como gasto deducible.

El funcionario estimó que la modificación permitiría obtener aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos adicionales para las finanzas públicas.

Sin embargo, la inconformidad del sector transportista no se limita a la modificación fiscal. Las organizaciones participantes también reclaman medidas contra la inseguridad, mayor vigilancia en corredores carreteros, regulación de los servicios de arrastre y mejores condiciones para la operación del transporte de carga.

La continuidad de las movilizaciones quedó vinculada a las negociaciones entre los representantes del sector y las autoridades federales. Hasta el último reporte localizado, Gobernación mantenía abierta la vía de diálogo sin anunciar un acuerdo que pusiera fin al paro convocado por CANACAR.