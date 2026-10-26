Macías: PAN debe estar preparado para competir solo en Querétaro

Felifer Macías dijo que la mayor alianza del partido es la ciudadanía y que lo que hagan los adversarios no los distrae.

Político sonríe mientras conversa con asistentes durante un evento de la industria en Querétaro

Acción Nacional debe estar preparado para competir solo, afirmó el alcalde de Querétaro al ser cuestionado sobre alianzas tras recibir la coordinación estatal para la defensa de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Acción Nacional “debe estar preparado para competir solo”, afirmó el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, al ser cuestionado sobre alianzas con otras fuerzas políticas tras recibir la coordinación estatal para la defensa de Querétaro.

Dijo tener respeto por las demás instituciones políticas, pero sostuvo que el partido ya se prepara con el trabajo diario de sus mujeres y hombres.

A quienes el PAN siempre les abre las puertas, planteó, es a la ciudadanía: a la sociedad organizada, las universidades, las escuelas, los barrios y los tianguis. “Esa es nuestra mayor alianza”, afirmó.

Lo que hagan los adversarios no distrae al partido, aseguró, y será la gente quien lo premie o lo castigue por su trabajo.

Preguntado por Santiago Nieto, expresó respeto hacia él como político.

Sobre la ausencia de Luis Nava, dijo que forma parte de “este equipo fundamental” y recordó el mensaje que Nava les dirigió a través de hacerles llegar un video.

politica pan elecciones felifer macias queretaro

Reciente

Político con camisa blanca del PAN levanta el puño y habla al micrófono durante un evento del partido en Querétaro
Editorial

PAN elaborará propuesta a 2027 para 18 municipios de Querétaro

Felifer Macías, alcalde de Querétaro, recibió la coordinación estatal para la defensa de Querétaro; junto a él participan Agustín Dorantes y Tania Ruiz.

Altar de Día de Muertos con arcos de cempasúchil, papel picado y figuras de catrinas en Plaza de Armas de Querétaro
Querétaro

Altar Monumental de Querétaro reúne Acueducto y patrimonio

La secretaria de Turismo estatal informó que la instalación de 14 metros se inaugurará a las 19:00 horas en Plaza de Armas.

Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno Estatal, habla durante una entrevista frente a adornos de Día de Muertos
Querétaro

Calle Invierno en Querétaro tendrá paso a desnivel

El túnel irá solo sobre las vías, a la altura de la estación; el Estado aún no cuenta formalmente con el proyecto ejecutivo.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, habla ante micrófonos frente a flores de cempasúchil y calaveras
Querétaro

Confirman brote de Coxsackie en primaria de Santa Rosa Jáuregui

Para cerrar el brote deben pasar dos periodos de incubación sin nuevos contagios desde el último caso, explicó Martina Pérez Rendón.