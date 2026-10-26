Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Acción Nacional “debe estar preparado para competir solo”, afirmó el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, al ser cuestionado sobre alianzas con otras fuerzas políticas tras recibir la coordinación estatal para la defensa de Querétaro.
Dijo tener respeto por las demás instituciones políticas, pero sostuvo que el partido ya se prepara con el trabajo diario de sus mujeres y hombres.
A quienes el PAN siempre les abre las puertas, planteó, es a la ciudadanía: a la sociedad organizada, las universidades, las escuelas, los barrios y los tianguis. “Esa es nuestra mayor alianza”, afirmó.
Lo que hagan los adversarios no distrae al partido, aseguró, y será la gente quien lo premie o lo castigue por su trabajo.
Preguntado por Santiago Nieto, expresó respeto hacia él como político.
Sobre la ausencia de Luis Nava, dijo que forma parte de “este equipo fundamental” y recordó el mensaje que Nava les dirigió a través de hacerles llegar un video.