Flor de Vida se suma a Casona de Leyendas en San Juan del Río

El propósito es fomentar la participación cultural de las integrantes del centro y mostrar que existen alternativas para reconstruir sus vidas tras situaciones difíciles

Vista amplia del módulo de Flor de Vida y la Casona de Leyendas, con tres personas sentadas, en San Juan del Río

Flor de Vida busca mostrar que existen alternativas para reconstruir vidas tras situaciones difíciles, según el centro.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 26, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 26 de octubre de 2026.- Integrantes del centro de rehabilitación para mujeres Flor de Vida se preparan para participar en la Casona de Leyendas, actividad que forma parte del Festival de Día de Muertos en San Juan del Río.

Con ello buscan fomentar la participación cultural y mostrar que existen alternativas para reconstruir sus vidas después de enfrentar situaciones difíciles.

El centro, dirigido por Luis Andrés Mercado, acompaña a mujeres que han pasado por problemas emocionales, adicciones, alcoholismo y drogadicción. Algunas de ellas se convierten en madrinas y servidoras para apoyar a otras en circunstancias similares.

Según el centro, la comunidad suma más de 100 mujeres que han pasado por el proceso y que, desde su propia experiencia, ayudan a quienes buscan recuperarse.

Prepararse para la Casona de Leyendas abre a las integrantes un espacio para involucrarse en actividades artísticas y culturales, fortalecer habilidades y encontrar nuevos lugares de convivencia. La intención es que, además de la rehabilitación, desarrollen intereses en la cultura y el deporte.

La participación también busca visibilizar el papel de quienes atravesaron la recuperación y ahora acompañan a otras.

A través de actividades colectivas, Flor de Vida apuesta por que sus integrantes construyan nuevas metas y mantengan vínculos positivos con su comunidad.

Con su incorporación al Festival de Día de Muertos, las mujeres se suman a las expresiones culturales de San Juan del Río y llevan un mensaje sobre acompañamiento, inclusión y oportunidades para iniciar una nueva etapa.

El centro se ubica en calle Durango 22, Banthi, código postal 76804, en San Juan del Río, Querétaro. El teléfono es el 427 104 0454.

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