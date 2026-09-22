San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- San Juan del Río realizará su 20° Festival de Día de Muertos entre el 27 y 28 de octubre y el 2 de noviembre, con una duración de seis a siete días, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.
La Marcha de los Muertos, uno de los eventos más reconocidos del festival incluso fuera del estado, recorrerá la Avenida Juárez con una participación estimada de entre 7 mil y 8 mil personas.
El programa incluye el concurso de Catrinas, un concurso de disfraces infantiles y, como novedad de esta edición, un concurso de disfraces para mascotas. El municipio prevé además actividades adicionales que se darán a conocer en una rueda de prensa en las próximas semanas, según adelantó Durán Zárate.
El funcionario proyectó una ocupación hotelera superior al 60 por ciento durante los días del festival, en un municipio que en ediciones recientes ha cerrado con decenas de miles de asistentes.
El evento se suma a la agenda turística de cierre de año del municipio, que además contempla la apertura del Centro Histórico Cultural antes de que concluya 2026.