San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- El municipio abrió la convocatoria "Vive San Juan, rumbo a nuestros 500 años de historia", que invita a diseñadores, artistas, estudiantes y colectivos a proponer nuevas imágenes en vinil para las letras monumentales del Jardín de la Familia, el Jardín Independencia, el Puente de la Historia y la glorieta frente al Parque de las Garzas. La recepción de propuestas cierra el miércoles 14 de octubre y los resultados se dan a conocer el 23 del mismo mes.
El registro se realiza a través de un número de WhatsApp difundido en las publicaciones oficiales de la convocatoria. Francisco Javier Durán Zárate, coordinador de desarrollo económico del municipio, explicó que la intención es que las piezas reflejen la identidad, la cultura y las tradiciones de San Juan del Río, tanto para quienes viven en la ciudad como para quienes la visitan.
Las letras por intervenir son las del Jardín de la Familia —colocadas con motivo del Mundial y que por ahora conservan el diseño alusivo al 16 de septiembre—, las del Jardín Independencia, las del Puente de la Historia y las de la glorieta frente al Parque de las Garzas. Durán Zárate detalló que la técnica elegida es el vinil, que permite cambiar el diseño en distintos momentos del año sin recurrir a la pintura.
El municipio recibirá propuestas para vestir en vinil las letras monumentales del Jardín de la Familia hasta el 14 de octubre. rotativo.com.mx
Cuestionado por Lino Serrano, de Hoy San Juan, sobre la falta de iluminación nocturna en las letras del Jardín Independencia, Durán Zárate reconoció el problema y dijo que el municipio buscará una solución para que la pieza se vea bien de noche y de día.
El periodista Ariel Aguayo, de El Informante, preguntó cómo se distinguirá una propuesta original de una generada con inteligencia artificial, ante la posibilidad de que cualquier persona envíe ideas sin autoría propia. Durán Zárate respondió que la herramienta no descalifica una propuesta siempre que esté bien utilizada, y que el criterio de evaluación será que la pieza represente elementos de la identidad sanjuanense —haciendas, templos, viñedos— y que quien participe conozca la historia del municipio para poder plasmarla en cada letra. Añadió que las propuestas pueden entregarse como bocetos, sobre los que el propio artista aplicará después su sello personal.
La convocatoria se suma a una serie de intervenciones recientes en la plaza: nuevas farolas que iluminan el templo, la restauración del inmueble religioso y el retiro de puestos ambulantes que ocupaban un costado del jardín. El municipio prevé además la próxima apertura del Centro Histórico Cultural ubicado junto a la misma plaza.