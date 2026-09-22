Pinal de Amoles reporta avances en agua, luz y vivienda

El municipio serrano destaca electrificación, agua potable, plantas tratadoras y apoyo a vivienda durante la gestión de Lupita Ramírez.

Autoridades estatales, legislativas y municipales posan con el ejemplar del quinto informe de gobierno de Lupita Ramírez en Pinal de Amoles.
  • Autoridades estatales, legislativas y municipales acompañaron a la presidenta municipal Lupita Ramírez en la presentación de su quinto informe de actividades en Pinal de Amoles.
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    Pinal de Amoles, Querétaro, 21 de septiembre de 2026.- El municipio serrano superó la contingencia por las fuertes lluvias de finales de 2025 y avanzó en el combate a la pobreza mediante obras de electrificación, agua potable, plantas tratadoras de aguas residuales y apoyo a la vivienda, de acuerdo con el quinto informe de actividades presentado por la presidenta municipal Lupita Ramírez, con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri y del gobierno federal.

    Entre las obras destacadas se encuentran la construcción de plantas tratadoras para la cabecera municipal y para San Pedro Escanela, el apoyo a la autoconstrucción de vivienda para familias en hacinamiento y la operación del Comedor Comunitario para personas en situación de vulnerabilidad.

    "Este gobierno reorientó la inversión social hacia las comunidades con mayor marginación, entre 2021 y 2026 concentramos obras de agua, drenaje electrificación y vivienda, para garantizar servicios básicos consolidados en los hogares más vulnerables. Hoy Pinal sigue adelante por las condiciones de vida de nuestras familias y fortalecemos la conectividad de todo el municipio porque Pinal merece más", declaró Ramírez.

    El senador Agust\u00edn Dorantes L\u00e1mbarri toma la palabra durante el quinto informe de gobierno de Lupita Ram\u00edrez en Pinal de Amoles. El senador Agustín Dorantes Lámbarri reiteró su compromiso con los municipios de la Sierra Gorda queretana durante su participación en el quinto informe de gobierno de Pinal de Amoles. rotativo.com.mx

    El senador Agustín Dorantes Lámbarri acudió a Pinal de Amoles como invitado de Ramírez para acompañarla en la presentación de su informe y reconocer el trabajo realizado en favor de las familias del municipio.

    "Hoy vine a Pinal como invitado de mi amiga Lupita Ramírez, para acompañarla en su informe de gobierno y reconocerle el gran trabajo que ha venido haciendo por las familias de su municipio durante mucho tiempo y en especial en estos últimos 5 años al frente de su administración", dijo Dorantes.

    Dorantes reiteró su compromiso con los municipios de la Sierra Gorda queretana para seguir trabajando en equipo por el Querétaro de oportunidades.

    "Sirviendo a Pinal de Amoles y a la sierra gorda de Querétaro, y quiero hacer el compromiso con ustedes de que siempre contarán conmigo, que seguiremos trabajando en equipo con Lupita Ramírez para que Querétaro, para que Pinal de Amoles, para que la sierra gorda de Querétaro siga creciendo, siga siendo el mejor lugar donde viva nuestras familias. Que Querétaro siga siendo ejemplo del México que sí puede ser, que la sierra gorda de Querétaro siga siendo el mejor lugar para vivir en todo México", dijo el senador.

    En el evento estuvo presente también la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, en representación del gobernador Mauricio Kuri; el diputado local Guillermo Vega Guerrero; y los presidentes municipales de Corregidora, Jalpan y Tolimán.

    gobierno pinal de amoles informe de gobierno

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