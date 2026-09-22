Pinal de Amoles, Querétaro, 21 de septiembre de 2026.- El municipio serrano superó la contingencia por las fuertes lluvias de finales de 2025 y avanzó en el combate a la pobreza mediante obras de electrificación, agua potable, plantas tratadoras de aguas residuales y apoyo a la vivienda, de acuerdo con el quinto informe de actividades presentado por la presidenta municipal Lupita Ramírez, con el respaldo del gobernador Mauricio Kuri y del gobierno federal.
Entre las obras destacadas se encuentran la construcción de plantas tratadoras para la cabecera municipal y para San Pedro Escanela, el apoyo a la autoconstrucción de vivienda para familias en hacinamiento y la operación del Comedor Comunitario para personas en situación de vulnerabilidad.
"Este gobierno reorientó la inversión social hacia las comunidades con mayor marginación, entre 2021 y 2026 concentramos obras de agua, drenaje electrificación y vivienda, para garantizar servicios básicos consolidados en los hogares más vulnerables. Hoy Pinal sigue adelante por las condiciones de vida de nuestras familias y fortalecemos la conectividad de todo el municipio porque Pinal merece más", declaró Ramírez.
El senador Agustín Dorantes Lámbarri reiteró su compromiso con los municipios de la Sierra Gorda queretana durante su participación en el quinto informe de gobierno de Pinal de Amoles. rotativo.com.mx
El senador Agustín Dorantes Lámbarri acudió a Pinal de Amoles como invitado de Ramírez para acompañarla en la presentación de su informe y reconocer el trabajo realizado en favor de las familias del municipio.
"Hoy vine a Pinal como invitado de mi amiga Lupita Ramírez, para acompañarla en su informe de gobierno y reconocerle el gran trabajo que ha venido haciendo por las familias de su municipio durante mucho tiempo y en especial en estos últimos 5 años al frente de su administración", dijo Dorantes.
Dorantes reiteró su compromiso con los municipios de la Sierra Gorda queretana para seguir trabajando en equipo por el Querétaro de oportunidades.
"Sirviendo a Pinal de Amoles y a la sierra gorda de Querétaro, y quiero hacer el compromiso con ustedes de que siempre contarán conmigo, que seguiremos trabajando en equipo con Lupita Ramírez para que Querétaro, para que Pinal de Amoles, para que la sierra gorda de Querétaro siga creciendo, siga siendo el mejor lugar donde viva nuestras familias. Que Querétaro siga siendo ejemplo del México que sí puede ser, que la sierra gorda de Querétaro siga siendo el mejor lugar para vivir en todo México", dijo el senador.
En el evento estuvo presente también la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, en representación del gobernador Mauricio Kuri; el diputado local Guillermo Vega Guerrero; y los presidentes municipales de Corregidora, Jalpan y Tolimán.