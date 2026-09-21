Reconocen a Hospital General de San Juan del Río como donante

El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro entregó la obra, creada por el artista José de Jesús Camacho García.

Personal médico durante una cirugía de procuración de órganos, con equipo quirúrgico e instrumental visible en el quirófano.

Un equipo médico realiza un procedimiento de procuración de órganos, parte del proceso que hace posible cada trasplante en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de septiembre de 2021.- El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro entregó al Hospital General de San Juan del Río una obra artística en reconocimiento a su trayectoria como hospital donante de órganos y tejidos.

La develación se realizó dentro de la Semana Nacional de la Donación y Trasplantes, que este año llega a su punto más alto el 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, según recordó el director del hospital, Ernesto de Loya Thomas.

La pieza se titula El colibrí mensajero entre los mundos: una pintura centrada en un corazón, obra del artista José de Jesús Camacho García.

De Loya Thomas explicó que el hospital ya contaba con dos reconocimientos previos como Hospital Donante —uno del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y otro del propio Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro— y atribuyó el resultado a la detección oportuna de posibles donadores por parte del personal de los servicios de urgencias, cirugía general, medicina interna, anestesiología y enfermería.

Dijo que el hospital cuenta con infraestructura, pero sobre todo con "el personal con ganas y el personal capacitado" para realizar esas detecciones, lo que lo mantiene en pro de la donación de órganos.

El director general del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, Álvaro Ugalde Zarzúa, dijo que la pieza reconoce el trabajo constante del hospital en la procuración de órganos: "Este corazón encuentra hoy un destino definitivo, un lugar como es el Hospital General de San Juan del Río".

Añadió: "Cada procuración exitosa, cada protocolo coordinado con eficiencia y cada familia orientada con empatía, en momentos tan difíciles, son testimonio de su profesionalismo y de humanidad".

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, calificó la donación de órganos como "uno de los actos más grandes de solidaridad que podemos realizar como sociedad" y reconoció al personal del hospital y del Centro Estatal de Trasplantes por sostener, día con día, los procesos que hacen posible cada trasplante.

Camacho García, egresado en 2001 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, explicó que el colibrí representa "ese pequeño ser que atraviesa el espacio entre un lugar y otro, entre la vida y la muerte", y que las mariposas presentes en la pieza simbolizan la transformación.

El artista ya había trabajado el tema en 2004, cuando realizó para la Secretaría de Salud, en el Centro Nacional de Trasplantes, el mural Donación y trasplante de órganos, una realidad y esperanza para el mañana; en 2024 obtuvo el primer lugar del evento de arte en vivo del Festival Literarte.

El acto de develación se realizó en el pasillo de la rampa del hospital, donde autoridades e invitados hicieron una cuenta regresiva antes de descubrir la pieza y posar para la fotografía oficial.

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