San Juan del Río, 21 de septiembre de 2021.- El Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro entregó al Hospital General de San Juan del Río una obra artística en reconocimiento a su trayectoria como hospital donante de órganos y tejidos.

La develación se realizó dentro de la Semana Nacional de la Donación y Trasplantes, que este año llega a su punto más alto el 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, según recordó el director del hospital, Ernesto de Loya Thomas.

La pieza se titula El colibrí mensajero entre los mundos: una pintura centrada en un corazón, obra del artista José de Jesús Camacho García.

De Loya Thomas explicó que el hospital ya contaba con dos reconocimientos previos como Hospital Donante —uno del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y otro del propio Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro— y atribuyó el resultado a la detección oportuna de posibles donadores por parte del personal de los servicios de urgencias, cirugía general, medicina interna, anestesiología y enfermería.

Dijo que el hospital cuenta con infraestructura, pero sobre todo con "el personal con ganas y el personal capacitado" para realizar esas detecciones, lo que lo mantiene en pro de la donación de órganos.

El director general del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro, Álvaro Ugalde Zarzúa, dijo que la pieza reconoce el trabajo constante del hospital en la procuración de órganos: "Este corazón encuentra hoy un destino definitivo, un lugar como es el Hospital General de San Juan del Río".

Añadió: "Cada procuración exitosa, cada protocolo coordinado con eficiencia y cada familia orientada con empatía, en momentos tan difíciles, son testimonio de su profesionalismo y de humanidad".

La secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, calificó la donación de órganos como "uno de los actos más grandes de solidaridad que podemos realizar como sociedad" y reconoció al personal del hospital y del Centro Estatal de Trasplantes por sostener, día con día, los procesos que hacen posible cada trasplante.

Camacho García, egresado en 2001 de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, explicó que el colibrí representa "ese pequeño ser que atraviesa el espacio entre un lugar y otro, entre la vida y la muerte", y que las mariposas presentes en la pieza simbolizan la transformación.

El artista ya había trabajado el tema en 2004, cuando realizó para la Secretaría de Salud, en el Centro Nacional de Trasplantes, el mural Donación y trasplante de órganos, una realidad y esperanza para el mañana; en 2024 obtuvo el primer lugar del evento de arte en vivo del Festival Literarte.

El acto de develación se realizó en el pasillo de la rampa del hospital, donde autoridades e invitados hicieron una cuenta regresiva antes de descubrir la pieza y posar para la fotografía oficial.