Ciudad de México, 18 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social trasladó por vía aérea a un adolescente con quemaduras de segundo grado en diversas partes del cuerpo, desde Cancún, Quintana Roo, hasta la capital del país, para que recibiera atención médica especializada.

La coordinación del traslado se realizó a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS.

El menor sufrió un accidente y recibió la primera atención el 13 de septiembre en el Hospital General "Jesús Kumate".

Posteriormente fue trasladado al Hospital General Regional (HGR) No. 17 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, antes de que la complejidad de sus lesiones llevara a la decisión de enviarlo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", conocida como Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

La UMAE Magdalena de las Salinas cuenta desde hace 27 años con una Unidad de Quemados, considerada centro de referencia nacional para la atención de pacientes con lesiones de distinta complejidad.

En ese servicio participa un equipo multidisciplinario, con infraestructura especializada para pacientes pediátricos, donde el adolescente continuará su tratamiento y evolución.