IMSS traslada a menor con quemaduras de Cancún a CDMX

El adolescente fue atendido primero en Cancún y permanece en la Unidad de Quemados de Magdalena de las Salinas, referente nacional desde hace 27 años.

Personal médico traslada en camilla a un adolescente con quemaduras por un pasillo hospitalario antes de su traslado aéreo a la Ciudad de México.

El adolescente fue trasladado desde el Hospital General Regional No. 17 del IMSS, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos antes de su envío a la Ciudad de México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 18 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social trasladó por vía aérea a un adolescente con quemaduras de segundo grado en diversas partes del cuerpo, desde Cancún, Quintana Roo, hasta la capital del país, para que recibiera atención médica especializada.

La coordinación del traslado se realizó a través del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS.

El menor sufrió un accidente y recibió la primera atención el 13 de septiembre en el Hospital General "Jesús Kumate".

Posteriormente fue trasladado al Hospital General Regional (HGR) No. 17 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, antes de que la complejidad de sus lesiones llevara a la decisión de enviarlo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", conocida como Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México.

La UMAE Magdalena de las Salinas cuenta desde hace 27 años con una Unidad de Quemados, considerada centro de referencia nacional para la atención de pacientes con lesiones de distinta complejidad.

En ese servicio participa un equipo multidisciplinario, con infraestructura especializada para pacientes pediátricos, donde el adolescente continuará su tratamiento y evolución.

seguridad salud imss cdmx

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