El Marqués, 18 de septiembre de 2026.- Un accidente vehicular en la carretera estatal 500, a la altura del crucero de entrada a Santa Cruz, dejó una persona muerta y dos lesionadas, informó Protección Civil El Marqués.
La corporación reportó que su sección de Rescate extrajo a una persona que quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados en el choque.
De las dos personas lesionadas, una presenta lesiones graves y otra lesiones importantes, de acuerdo con el reporte de la dependencia.
Personal de Protección Civil El Marqués trasladó a las personas lesionadas en el accidente registrado en la carretera estatal 500; una presenta lesiones graves y otra lesiones importantes. Protección Civil El Marqués
Los equipos de emergencia permanecían en el lugar al momento de este reporte. Un carril de la vialidad se mantenía habilitado para la circulación.
Protección Civil El Marqués pidió a quienes circulen por la zona reducir la velocidad y tomar precauciones.