Accidente en la carretera 500 deja una muerte en El Marqués

Personal de Protección Civil El Marqués extrajo a una persona atrapada tras el choque en la carretera estatal 500, cerca del crucero a Santa Cruz.

Personal de rescate traslada a una persona lesionada tras accidente en la carretera estatal 500 en El Marqués.
  • El accidente en la carretera estatal 500, a la altura del crucero a Santa Cruz, dejó una persona muerta y dos lesionadas; la sección de Rescate de Protección Civil El Marqués extrajo a una persona atrapada en uno de los vehículos.
    • Protección Civil El Marqués
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    El Marqués, 18 de septiembre de 2026.- Un accidente vehicular en la carretera estatal 500, a la altura del crucero de entrada a Santa Cruz, dejó una persona muerta y dos lesionadas, informó Protección Civil El Marqués.

    La corporación reportó que su sección de Rescate extrajo a una persona que quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados en el choque.

    De las dos personas lesionadas, una presenta lesiones graves y otra lesiones importantes, de acuerdo con el reporte de la dependencia.

    Personal de rescate traslada a una persona lesionada tras accidente en la carretera estatal 500 en El Marqu\u00e9s. Personal de Protección Civil El Marqués trasladó a las personas lesionadas en el accidente registrado en la carretera estatal 500; una presenta lesiones graves y otra lesiones importantes. Protección Civil El Marqués

    Los equipos de emergencia permanecían en el lugar al momento de este reporte. Un carril de la vialidad se mantenía habilitado para la circulación.

    Protección Civil El Marqués pidió a quienes circulen por la zona reducir la velocidad y tomar precauciones.

    accidente seguridad sucesos

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