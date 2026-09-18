Zona en el Pacífico tiene 60% de probabilidad de ciclón

El boletín 521 de Conagua reporta también la onda tropical 39, lluvias fuertes en el norte y sureste, y viento de hasta 70 km/h.

Mapa de Conagua con los sistemas meteorológicos de México, incluida zona con 60% de probabilidad ciclónica en el Pacífico

Una zona de baja presión frente al Pacífico registra 60% de probabilidad de generar un ciclón tropical en 48 horas, de acuerdo con el boletín 521 de Conagua.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

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Querétaro, 18 de septiembre.- Una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico registra 60% de probabilidad de desarrollar un ciclón tropical en las próximas 48 horas, de acuerdo con el boletín número 521 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El mismo reporte, con corte a las 06:00 horas, identifica una segunda zona de baja presión con 20% de probabilidad ciclónica en el Pacífico y una tercera con 10 por ciento, ambas bajo vigilancia.

Sobre el país avanza además la onda tropical número 39, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada monzónica que ingresan humedad hacia el centro y el sur del territorio.

En el sureste, una circulación ciclónica con vaguada en niveles medios y altos se ubica sobre la península de Yucatán, mientras otra similar se sitúa en el Golfo de México, cerca de un frente estacionario que ingresa desde el norte.

Conagua prevé lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Chubascos y lluvias fuertes se esperan en el noreste, el oriente y el sureste del país, incluida la península de Yucatán.

En el istmo y el golfo de Tehuantepec soplará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, mientras Sonora registrará chubascos, en un patrón de inestabilidad que abarca el noroeste, el norte y el sur del país.

El pronóstico anticipa ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, en los estados del litoral del Pacífico y en la península de Yucatán, además de una onda de calor que persiste en zonas de Durango y Sinaloa.

El reporte se sostiene en una circulación anticiclónica en 500 hectopascales y una vaguada en altura sobre el norte del país, condiciones que Conagua actualizará en su siguiente boletín.

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