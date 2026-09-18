Detienen a mujer con presunta droga en Reclusorio de Iztapalapa

La sustancia, con características similares a la cocaína, iba oculta entre las ropas de la detenida cuando intentó ingresar al penal de Iztapalapa.

Manos esposadas de una mujer, imagen ilustrativa de una detención por posesión de droga

Personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detuvo a la mujer tras hallarle 296 gramos de una sustancia similar a la cocaína ocultos entre sus ropas. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 18 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 46 años que, de acuerdo con la corporación, pretendió ingresar un envoltorio con probable droga oculto entre sus ropas al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

La detención ocurrió durante las labores de revisión que las oficiales realizan a quienes acuden a visitar a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco. Una actitud nerviosa y evasiva llamó la atención del personal.

En apego a los protocolos de actuación policial y con estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión preventiva. Entre la ropa de la mujer, las oficiales hallaron un envoltorio de plástico con cinta canela que contenía aproximadamente 296 gramos de una sustancia en polvo color blanco, con características similares a la cocaína.

Las uniformadas detuvieron a la mujer, le leyeron sus derechos constitucionales y la presentaron, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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