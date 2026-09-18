Ciudad de México, 18 de septiembre de 2026.- Oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 46 años que, de acuerdo con la corporación, pretendió ingresar un envoltorio con probable droga oculto entre sus ropas al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

La detención ocurrió durante las labores de revisión que las oficiales realizan a quienes acuden a visitar a las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco. Una actitud nerviosa y evasiva llamó la atención del personal.

En apego a los protocolos de actuación policial y con estricto respeto a los derechos humanos, le realizaron una revisión preventiva. Entre la ropa de la mujer, las oficiales hallaron un envoltorio de plástico con cinta canela que contenía aproximadamente 296 gramos de una sustancia en polvo color blanco, con características similares a la cocaína.

Las uniformadas detuvieron a la mujer, le leyeron sus derechos constitucionales y la presentaron, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.