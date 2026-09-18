Vinculan a proceso a primo por violación equiparada en Michoacán

El Juez de Control fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Manos esposadas sobre una mesa, imagen genérica alusiva a un proceso penal por violación equiparada.

Un Juez de Control vinculó a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa a José Ángel "N" por violación equiparada en Tlazazalca, Michoacán. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Michoacán, a 18 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa a José Ángel "N", por su probable participación en el delito de violación equiparada cometido en agravio de una adolescente de 17 años en este municipio, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la Carpeta de Investigación por el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, José Ángel "N" —primo de la víctima— llegó la noche del 29 de marzo de 2025 al domicilio de la adolescente para pedirle que lo dejara dormir ahí esa noche.

Alrededor de las 6:00 horas del día siguiente, tocó a la puerta de la habitación de la menor con el pretexto de preguntarle la hora. Al abrir ella para responderle, el investigado aprovechó la situación para atacarla sexualmente.

Tras conocer los hechos, el agente del Ministerio Público del CJIM llevó a cabo los actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de José Ángel "N" en el delito, por lo que fue conducido ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia, el Juez de Control analizó los datos de prueba expuestos por la representación social y resolvió la vinculación a proceso; fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

seguridad justicia criminalidad michoacan

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