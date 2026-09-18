Michoacán, a 18 de septiembre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso y fijó prisión preventiva oficiosa a José Ángel "N", por su probable participación en el delito de violación equiparada cometido en agravio de una adolescente de 17 años en este municipio, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con los datos de prueba integrados en la Carpeta de Investigación por el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Zamora, José Ángel "N" —primo de la víctima— llegó la noche del 29 de marzo de 2025 al domicilio de la adolescente para pedirle que lo dejara dormir ahí esa noche.

Alrededor de las 6:00 horas del día siguiente, tocó a la puerta de la habitación de la menor con el pretexto de preguntarle la hora. Al abrir ella para responderle, el investigado aprovechó la situación para atacarla sexualmente.

Tras conocer los hechos, el agente del Ministerio Público del CJIM llevó a cabo los actos de investigación que permitieron establecer la posible participación de José Ángel "N" en el delito, por lo que fue conducido ante la autoridad jurisdiccional.

En audiencia, el Juez de Control analizó los datos de prueba expuestos por la representación social y resolvió la vinculación a proceso; fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.