Corregidora, 18 de septiembre de 2026.-Un adolescente fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de agredir con un objeto punzocortante a un hombre que intervino para proteger a su familia durante los hechos ocurridos el 5 de septiembre en la colonia Benito Juárez, conocida como La Negreta, del municipio de Corregidora.
La autoridad judicial impuso como medida cautelar el internamiento preventivo, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con su familia cuando estalló una agresión; al intervenir para protegerlos, fue golpeada por varias personas.
Durante el ataque, el adolescente imputado habría utilizado un objeto punzocortante contra el hombre, quien murió a consecuencia de las lesiones.
Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desarrolló actos de investigación ministeriales, policiales y periciales con los que estableció la probable intervención del adolescente y solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.
Cumplimentado el mandato, se desarrolló la audiencia inicial, en la que la autoridad especializada resolvió vincular a proceso al adolescente por homicidio calificado e impuso internamiento preventivo como medida cautelar.
La Fiscalía fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria, periodo en el que continuará con las diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos y para determinar la posible intervención de otras personas.