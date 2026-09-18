Vinculan a proceso a adolescente por homicidio en Corregidora

La víctima fue agredida al intervenir para proteger a su familia; el adolescente cumplirá internamiento preventivo por dos meses.

Fiscalía de Querétaro informa vinculación a proceso de un adolescente por homicidio calificado en Corregidora

Un adolescente fue vinculado a proceso por homicidio calificado tras una agresión ocurrida el 5 de septiembre en la colonia La Negreta, Corregidora. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial no resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 18 de septiembre de 2026.-Un adolescente fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, luego de agredir con un objeto punzocortante a un hombre que intervino para proteger a su familia durante los hechos ocurridos el 5 de septiembre en la colonia Benito Juárez, conocida como La Negreta, del municipio de Corregidora.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar el internamiento preventivo, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba con su familia cuando estalló una agresión; al intervenir para protegerlos, fue golpeada por varias personas.

Durante el ataque, el adolescente imputado habría utilizado un objeto punzocortante contra el hombre, quien murió a consecuencia de las lesiones.

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía desarrolló actos de investigación ministeriales, policiales y periciales con los que estableció la probable intervención del adolescente y solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Cumplimentado el mandato, se desarrolló la audiencia inicial, en la que la autoridad especializada resolvió vincular a proceso al adolescente por homicidio calificado e impuso internamiento preventivo como medida cautelar.

La Fiscalía fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria, periodo en el que continuará con las diligencias para el esclarecimiento integral de los hechos y para determinar la posible intervención de otras personas.

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