Baja California, 18 de septiembre de 2026.- Un hombre fue detenido en Tijuana después de que elementos de la Defensa detectaran e inhibieran un dron que, según las autoridades, un grupo delictivo utilizaba para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas.

La acción se dio dentro de la Operación Águila Alta, que contempla el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

El hombre detenido era, de acuerdo con el reporte oficial, quien operaba la aeronave no tripulada. Elementos de seguridad le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron durante patrullajes y reconocimientos terrestres en la zona.

El Gabinete de Seguridad atribuyó la acción al fortalecimiento de la vigilancia en la franja fronteriza, con lo que dijo es respeto a la soberanía de ambos países.