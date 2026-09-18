Detienen en Tijuana a hombre que operaba dron de vigilancia

El hombre operaba un dron que un grupo delictivo usaba para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas en Tijuana.

Detenido con el rostro cubierto es presentado junto a arma y control de dron asegurados en Tijuana

El hombre fue detenido en Tijuana luego de que autoridades detectaran el dron que presuntamente utilizaba para vigilar rutas de tráfico de personas. Se le presume inocente hasta que un juez determine lo contrario.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 18, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Baja California, 18 de septiembre de 2026.- Un hombre fue detenido en Tijuana después de que elementos de la Defensa detectaran e inhibieran un dron que, según las autoridades, un grupo delictivo utilizaba para vigilar rutas destinadas al tráfico ilícito de personas.

La acción se dio dentro de la Operación Águila Alta, que contempla el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

El hombre detenido era, de acuerdo con el reporte oficial, quien operaba la aeronave no tripulada. Elementos de seguridad le aseguraron un arma corta, cargadores, cartuchos y un control para dron durante patrullajes y reconocimientos terrestres en la zona.

El Gabinete de Seguridad atribuyó la acción al fortalecimiento de la vigilancia en la franja fronteriza, con lo que dijo es respeto a la soberanía de ambos países.

seguridad criminalidad sucesos baja california

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