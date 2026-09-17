SSPMQ enseña seguridad digital a niños en Montenegro

Elementos de la Policía Cibernética y Prevención Social de la SSPMQ visitaron Montenegro para enseñar a niños a protegerse en redes sociales.

Personal de Prevención Social y Policía Cibernética de la SSPMQ durante taller de seguridad digital en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui

La Policía Cibernética Preventiva y la Dirección de Prevención Social de la SSPMQ enseñaron a niñas y niños del centro comunitario de Montenegro a proteger sus datos personales e identificar riesgos en redes sociales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Cibernética Preventiva y personal de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) impartieron una plática sobre uso seguro de plataformas digitales a niñas y niños del centro comunitario de Montenegro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

La actividad se organizó en torno a tres ejes: identificación de riesgos comunes en redes sociales, protección de datos personales y reacción oportuna ante situaciones de peligro en el entorno digital.

De acuerdo con la corporación, el objetivo fue que los menores supieran cómo actuar a tiempo cuando detecten una amenaza mientras usan internet.

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