Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Cibernética Preventiva y personal de la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) impartieron una plática sobre uso seguro de plataformas digitales a niñas y niños del centro comunitario de Montenegro, en la delegación Santa Rosa Jáuregui.
La actividad se organizó en torno a tres ejes: identificación de riesgos comunes en redes sociales, protección de datos personales y reacción oportuna ante situaciones de peligro en el entorno digital.
De acuerdo con la corporación, el objetivo fue que los menores supieran cómo actuar a tiempo cuando detecten una amenaza mientras usan internet.