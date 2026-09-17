San Juan del Río, 17 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río remitió a 23 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas, luego de recorridos de vigilancia realizados en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro y Policías Queretanas en zonas de atención prioritaria del municipio.
Los recorridos se concentraron en la zona oriente.
Ahí, la corporación reforzó la vigilancia en el Fraccionamiento Las Águilas, Fundadores y Valle Dorado, además de mantener presencia policial en el Fraccionamiento Fundadores, Haciendas de San Juan, Prados de San Juan, Loma Alta, Paseos de Xhosdá, Granjas Banthí y avenida Universidad.