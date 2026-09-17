SSPM remite a 23 personas al Juzgado Cívico en San Juan del Río

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reforzó la vigilancia en colonias y fraccionamientos de San Juan del Río en coordinación con corporaciones estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río remitió a 23 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas, tras recorridos de vigilancia en el municipio.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río remitió a 23 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas, tras recorridos de vigilancia en el municipio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de San Juan del Río remitió a 23 personas al Juzgado Cívico por diversas faltas administrativas, luego de recorridos de vigilancia realizados en coordinación con la Policía Estatal de Querétaro y Policías Queretanas en zonas de atención prioritaria del municipio.

Los recorridos se concentraron en la zona oriente.

Ahí, la corporación reforzó la vigilancia en el Fraccionamiento Las Águilas, Fundadores y Valle Dorado, además de mantener presencia policial en el Fraccionamiento Fundadores, Haciendas de San Juan, Prados de San Juan, Loma Alta, Paseos de Xhosdá, Granjas Banthí y avenida Universidad.

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