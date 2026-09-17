Sinaloa, 17 de septiembre de 2026.- Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas y aseguraron armas largas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, dos vehículos y una embarcación en operativos realizados en Sinaloa y Nayarit, de acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad de México.

En Acaponeta, Nayarit, elementos del Ejército, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, con autoridades estatales, detuvieron a siete integrantes de una célula delictiva y aseguraron 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, chalecos tácticos y dos vehículos.

El comunicado oficial señala que la intervención ocurrió después de repeler una agresión en la que tres personas armadas perdieron la vida; esa versión corresponde únicamente a la autoridad y no ha sido confirmada de forma independiente.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron 53 artefactos explosivos improvisados en Mazatlán, Sinaloa, dentro de los operativos conjuntos reportados en la región. rotativo.com.mx

En Mazatlán, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Cristian "N", señalado por las autoridades como integrante de una célula delictiva generadora de violencia en la región.

La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró también, en Mazatlán, 53 artefactos explosivos improvisados. En Teacapán, personal de la Secretaría de Marina aseguró una embarcación con 7 mil 940 cartuchos.

En el poblado Corral Viejo, personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron mil 350 litros de sustancias químicas y material diverso.

En Concordia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron un campamento atribuido a una célula delictiva y aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, chalecos tácticos y placas balísticas.