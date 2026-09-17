Tamaulipas, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ Tamaulipas) ofrece una recompensa de hasta $250,000.00 pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita localizar a Omar Sagahón Martínez.
La ficha, emitida bajo el acuerdo específico FGJE/05/2026, indica que Sagahón Martínez tenía 41 años al momento de desaparecer, con una estatura aproximada de 1.75 metros.
La corporación describe a la persona buscada con complexión regular, tez morena clara, frente grande oblicua, cejas arqueadas largas, nariz grande, labios gruesos, pómulos centrados y ojos café oscuro, redondos y grandes. Presenta una cicatriz en el mentón y cicatrices en el abdomen de 5 y 10 centímetros.
Quien cuente con información puede comunicarse al número (841) 841 05 95, señalado por la corporación como confidencial, o al correo recompensasfgje@fgjtam.gob.mx. La atención también se ofrece en las oficinas de la FGJ Tamaulipas, en avenida José Sulaimán Chagnón número 641, esquina con Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.