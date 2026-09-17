FGJ Tamaulipas ofrece $250 mil por localizar a Omar Sagahón

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrece hasta $250,000 pesos a quien aporte información sobre el paradero de Omar Sagahón Martínez.

Fotografía de Omar Sagahón Martínez, buscado por FGJ Tamaulipas con recompensa de $250 mil pesos

Omar Sagahón Martínez, de 41 años al momento de desaparecer, es buscado por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que ofrece hasta $250,000 pesos por información sobre su paradero.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Tamaulipas, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ Tamaulipas) ofrece una recompensa de hasta $250,000.00 pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita localizar a Omar Sagahón Martínez.

La ficha, emitida bajo el acuerdo específico FGJE/05/2026, indica que Sagahón Martínez tenía 41 años al momento de desaparecer, con una estatura aproximada de 1.75 metros.

La corporación describe a la persona buscada con complexión regular, tez morena clara, frente grande oblicua, cejas arqueadas largas, nariz grande, labios gruesos, pómulos centrados y ojos café oscuro, redondos y grandes. Presenta una cicatriz en el mentón y cicatrices en el abdomen de 5 y 10 centímetros.

Quien cuente con información puede comunicarse al número (841) 841 05 95, señalado por la corporación como confidencial, o al correo recompensasfgje@fgjtam.gob.mx. La atención también se ofrece en las oficinas de la FGJ Tamaulipas, en avenida José Sulaimán Chagnón número 641, esquina con Naciones Unidas, en Ciudad Victoria.

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