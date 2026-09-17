Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a seis personas y aseguró armas de fuego, cartuchos, sustancias con características de narcótico y una motocicleta con reporte de robo, luego de ejecutar siete órdenes de cateo en los municipios de Colón, Querétaro y San Juan del Río, dentro de un despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro.
En Colón, agentes realizaron tres intervenciones en el barrio El Tepetate y en el Ejido Villa Colón. Ahí quedaron detenidas dos personas, una de ellas en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de abigeato, y fue recuperada una motocicleta con reporte de robo que permanece asegurada para las investigaciones correspondientes.
En la capital del estado se ejecutaron tres cateos más, en la colonia Cerrito Colorado y en el fraccionamiento Viñedos. Dos personas fueron detenidas. Entre los indicios localizados hay bolsas con sustancias cristalinas y granuladas con características de narcótico, básculas grameras, teléfonos celulares, bolsas dosificadoras y partes de arma de fuego. Dos de los inmuebles quedaron asegurados.
La Fiscalía difundió las fotografías de las seis personas detenidas durante los cateos ejecutados en Colón, Querétaro y San Juan del Río. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.En la localidad de La Estancia de Santa Lucía, San Juan del Río, una séptima orden de cateo dejó dos personas más detenidas y el aseguramiento de dos armas largas, dos armas cortas, dos rifles de diábolos, además de cargadores y cartuchos.
El esquema de coordinación interinstitucional aplicado en Colón y en la capital es el mismo que la Fiscalía ha replicado en cateos recientes ejecutados en San Juan del Río y Querétaro.
Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Colón, Querétaro y San Juan del Río, así como del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
Las seis personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente. Los indicios asegurados serán sometidos a los análisis periciales correspondientes, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.