Detienen a 6 en 7 cateos de Sinergia en tres municipios

Además fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y una motocicleta con reporte de robo, mientras en Colón se cumplimentó una orden de aprehensión por abigeato.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito y de Sinergia por Querétaro durante los cateos en Colón y San Juan del Río.

Personal ministerial y de corporaciones estatales y municipales ejecutó siete cateos en Colón, Querétaro capital y San Juan del Río que dejaron seis personas detenidas. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a seis personas y aseguró armas de fuego, cartuchos, sustancias con características de narcótico y una motocicleta con reporte de robo, luego de ejecutar siete órdenes de cateo en los municipios de Colón, Querétaro y San Juan del Río, dentro de un despliegue coordinado de la estrategia Sinergia por Querétaro.

En Colón, agentes realizaron tres intervenciones en el barrio El Tepetate y en el Ejido Villa Colón. Ahí quedaron detenidas dos personas, una de ellas en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de abigeato, y fue recuperada una motocicleta con reporte de robo que permanece asegurada para las investigaciones correspondientes.

En la capital del estado se ejecutaron tres cateos más, en la colonia Cerrito Colorado y en el fraccionamiento Viñedos. Dos personas fueron detenidas. Entre los indicios localizados hay bolsas con sustancias cristalinas y granuladas con características de narcótico, básculas grameras, teléfonos celulares, bolsas dosificadoras y partes de arma de fuego. Dos de los inmuebles quedaron asegurados.

Fotograf\u00edas de las seis personas detenidas durante los cateos de Sinergia por Quer\u00e9taro, con rostro difuminado por la propia fuente. La Fiscalía difundió las fotografías de las seis personas detenidas durante los cateos ejecutados en Colón, Querétaro y San Juan del Río. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

En la localidad de La Estancia de Santa Lucía, San Juan del Río, una séptima orden de cateo dejó dos personas más detenidas y el aseguramiento de dos armas largas, dos armas cortas, dos rifles de diábolos, además de cargadores y cartuchos.

El esquema de coordinación interinstitucional aplicado en Colón y en la capital es el mismo que la Fiscalía ha replicado en cateos recientes ejecutados en San Juan del Río y Querétaro.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Colón, Querétaro y San Juan del Río, así como del Gabinete de Seguridad, a través del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Las seis personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente. Los indicios asegurados serán sometidos a los análisis periciales correspondientes, mientras la Fiscalía continúa las investigaciones para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

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