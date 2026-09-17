IEEQ y Universidad Anáhuac firman convenio de colaboración

El acuerdo permitirá a estudiantes de la Universidad realizar servicio social en el organismo electoral y participar en el Proceso Electoral Local 2026-2027.

Representantes del IEEQ y la Universidad Anáhuac Querétaro firman el convenio de colaboración en la Sala de Rectoría, en Querétaro.

El convenio permitirá a estudiantes de la Universidad Anáhuac Querétaro realizar servicio social o prácticas profesionales en el IEEQ, además de acceder al préstamo interbibliotecario entre ambas instituciones.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Anáhuac Querétaro firmaron un convenio de colaboración que abre a los estudiantes de la institución la posibilidad de realizar su servicio social o prácticas profesionales en el organismo electoral, además del acceso al préstamo interbibliotecario entre ambas instituciones.

Las comisiones de Transparencia y Tecnologías de la Información, y de Educación Cívica y Participación del Instituto, impulsaron el acuerdo.

El rector de la Universidad, Luis Eduardo Alverde Montemayor, expresó el interés de la comunidad universitaria de contribuir al desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 a través de las convocatorias públicas del Instituto, la promoción del voto y como sede para la instalación de casillas, proceso para el que el IEEQ ya trabaja en la redistribución del financiamiento a partidos políticos.

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez —quien días atrás encabezó la coedición de un libro sobre mujeres en las elecciones judiciales de 2025—, agradeció a las autoridades universitarias el respaldo con acciones concretas a la democracia, las instituciones

y la formación de una ciudadanía participativa.

La presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, Martha Paola Carbajal Zamudio, dijo que el convenio será de utilidad para construir nuevos puentes entre la institución académica y el IEEQ, con miras a fomentar la educación cívica, el voto informado y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la democracia.

El director de Desarrollo Institucional de la Universidad, Rafael Cueli Cue, señaló que el instrumento jurídico incide en la formación de las juventudes y forma parte de la responsabilidad de la institución educativa con la sociedad queretana.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores invitó a la comunidad docente y estudiantil de la Universidad a participar en las convocatorias para consejerías electorales y secretarías técnicas de los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ.

La firma se realizó en la Sala de Rectoría de la Universidad Anáhuac Querétaro, con la presencia de la directora de la Escuela de Estudios Globales e Innovación Social, Ana Lucía Alonso Soriano. Posteriormente, César Mauricio Burgos Chaparro, coordinador de Participación Ciudadana del IEEQ, impartió la plática "Construyendo ciudadanía activa" dirigida a estudiantes de la institución.

educacion universidad anahuac ieeq

Reciente

Personal de Prevención Social y Policía Cibernética de la SSPMQ durante taller de seguridad digital en Montenegro, Santa Rosa Jáuregui
Querétaro

SSPMQ enseña seguridad digital a niños en Montenegro

Elementos de la Policía Cibernética y Prevención Social de la SSPMQ visitaron Montenegro para enseñar a niños a protegerse en redes sociales.

Elementos del Ejército Mexicano con armas y cargadores asegurados en operativos en Sinaloa y Nayarit
Seguridad

Detienen a ocho personas en operativos en Sinaloa y Nayarit

Autoridades federales y estatales detuvieron a ocho personas y aseguraron armas, explosivos y una embarcación en Sinaloa y Nayarit.

Personal en el predio de Guanajuato donde se aseguraron 59 millones de litros de huachicol
Noticias

Aseguran 59 millones de litros de huachicol en Guanajuato

Diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga y documentación quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, sin que se reportara ninguna persona detenida.

Patrulla de la Policía de Corregidora en punto de revisión durante el Operativo de Fiestas Patrias 2026
Corregidora

Corregidora remite 188 personas en operativo por Fiestas Patrias

Del 10 al 16 de septiembre, Seguridad Pública de Corregidora remitió a 188 personas al Juzgado Cívico y puso a 5 ante la FGE.