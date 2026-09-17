Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y la Universidad Anáhuac Querétaro firmaron un convenio de colaboración que abre a los estudiantes de la institución la posibilidad de realizar su servicio social o prácticas profesionales en el organismo electoral, además del acceso al préstamo interbibliotecario entre ambas instituciones.
Las comisiones de Transparencia y Tecnologías de la Información, y de Educación Cívica y Participación del Instituto, impulsaron el acuerdo.
El rector de la Universidad, Luis Eduardo Alverde Montemayor, expresó el interés de la comunidad universitaria de contribuir al desarrollo del Proceso Electoral Local 2026-2027 a través de las convocatorias públicas del Instituto, la promoción del voto y como sede para la instalación de casillas, proceso para el que el IEEQ ya trabaja en la redistribución del financiamiento a partidos políticos.
La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez —quien días atrás encabezó la coedición de un libro sobre mujeres en las elecciones judiciales de 2025—, agradeció a las autoridades universitarias el respaldo con acciones concretas a la democracia, las instituciones
y la formación de una ciudadanía participativa.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Tecnologías de la Información, Martha Paola Carbajal Zamudio, dijo que el convenio será de utilidad para construir nuevos puentes entre la institución académica y el IEEQ, con miras a fomentar la educación cívica, el voto informado y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la democracia.
El director de Desarrollo Institucional de la Universidad, Rafael Cueli Cue, señaló que el instrumento jurídico incide en la formación de las juventudes y forma parte de la responsabilidad de la institución educativa con la sociedad queretana.
La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores invitó a la comunidad docente y estudiantil de la Universidad a participar en las convocatorias para consejerías electorales y secretarías técnicas de los Consejos Distritales y Municipales del IEEQ.
La firma se realizó en la Sala de Rectoría de la Universidad Anáhuac Querétaro, con la presencia de la directora de la Escuela de Estudios Globales e Innovación Social, Ana Lucía Alonso Soriano. Posteriormente, César Mauricio Burgos Chaparro, coordinador de Participación Ciudadana del IEEQ, impartió la plática "Construyendo ciudadanía activa" dirigida a estudiantes de la institución.