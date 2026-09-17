IMSS moderniza UCI del Hospital Siglo XXI con 20 nuevas camas

La intervención de mil metros cuadrados costó más de 34 millones de pesos y se complementó con la remodelación de áreas de residencia médica.

Personal directivo del IMSS ingresa al Centro de Estudios Clínicos del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI.

El nivel superior de las UCI intervenidas alberga cinco áreas de residencia médica, entre las que destacan Cuidados Intensivos y Neumología.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
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Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyó la modernización integral de dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN Siglo XXI), con la que la capacidad de atención se amplía en 20 espacios encamados tras una inversión superior a 34 millones de pesos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" para constatar los trabajos. La intervención abarcó una superficie de mil metros cuadrados.

Las obras incluyeron la renovación de pisos, muros, plafones y acabados hospitalarios, así como la modernización de las instalaciones eléctricas, con nuevos tableros de aislamiento y adecuaciones a los sistemas de puesta a tierra y equipotencialidad.

Se renovaron además las redes de oxígeno, aire medicinal y vacío, con paneles de servicios instalados en las 20 posiciones, y se adecuaron los sistemas de aire acondicionado, ventilación y control ambiental.

Se modernizaron las centrales de enfermería y las áreas operativas, junto con los sistemas de iluminación, voz, datos, telefonía y videovigilancia. Se instalaron divisiones de cristal para mantener la visibilidad entre espacios y se incorporó iluminación ambiental.

El proyecto intervino, además, 641 metros cuadrados en el nivel superior de las UCI, donde se ubican cinco áreas de residencia médica, entre las que destacan las especialidades de Cuidados Intensivos y Neumología.

Esta parte del proyecto institucional de residencias médicas del IMSS representó una inversión de 24.1 millones de pesos e incluyó la remodelación integral de auditorios y aulas.

En los espacios destinados a UCI y Neumología se rehabilitaron dormitorios, sanitarios y áreas para descanso, estudio, convivencia, trabajo y usos múltiples.

imss salud cdmx

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