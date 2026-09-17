Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concluyó la modernización integral de dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (CMN Siglo XXI), con la que la capacidad de atención se amplía en 20 espacios encamados tras una inversión superior a 34 millones de pesos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez" para constatar los trabajos. La intervención abarcó una superficie de mil metros cuadrados.

Las obras incluyeron la renovación de pisos, muros, plafones y acabados hospitalarios, así como la modernización de las instalaciones eléctricas, con nuevos tableros de aislamiento y adecuaciones a los sistemas de puesta a tierra y equipotencialidad.

Se renovaron además las redes de oxígeno, aire medicinal y vacío, con paneles de servicios instalados en las 20 posiciones, y se adecuaron los sistemas de aire acondicionado, ventilación y control ambiental.

Se modernizaron las centrales de enfermería y las áreas operativas, junto con los sistemas de iluminación, voz, datos, telefonía y videovigilancia. Se instalaron divisiones de cristal para mantener la visibilidad entre espacios y se incorporó iluminación ambiental.

El proyecto intervino, además, 641 metros cuadrados en el nivel superior de las UCI, donde se ubican cinco áreas de residencia médica, entre las que destacan las especialidades de Cuidados Intensivos y Neumología.

Esta parte del proyecto institucional de residencias médicas del IMSS representó una inversión de 24.1 millones de pesos e incluyó la remodelación integral de auditorios y aulas.

En los espacios destinados a UCI y Neumología se rehabilitaron dormitorios, sanitarios y áreas para descanso, estudio, convivencia, trabajo y usos múltiples.