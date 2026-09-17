Trasladan a paciente con padecimiento poco frecuente a CDMX

El traslado, coordinado por el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS, se realizó cama a cama con vigilancia médica permanente.

Paramédicos trasladan en camilla a la paciente hacia la ambulancia que la llevó de Chiapas a la Ciudad de México.

El traslado se realizó cama a cama, con vigilancia médica durante todo el trayecto, según el IMSS.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 17 de septiembre de 2026.- Una paciente de 56 años que enfrenta un padecimiento poco frecuente fue trasladada por vía aérea desde Tapachula, Chiapas, hasta la Ciudad de México, donde inició un protocolo clínico de alta complejidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mujer permanecía hospitalizada en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 "Nueva Frontera" cuando las características de su padecimiento llevaron a su referencia a una unidad de tercer nivel.

El traslado fue coordinado por el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED) del IMSS, la instancia que había trasladado días antes por vía aérea a una menor de Campeche a Puebla para recibir atención de alta especialidad.

El traslado de la paciente de Chiapas se realizó cama a cama, con vigilancia médica constante durante todo el trayecto, detalló el IMSS.

Las imágenes distribuidas por la institución muestran el trayecto completo: personal paramédico de la empresa Jet Medical trasladó a la paciente en camilla desde la ambulancia aérea hasta su ingreso al Hospital de Especialidades, en la Ciudad de México.

El CVOED opera las 24 horas y mantiene comunicación directa entre hospitales, delegaciones estatales y directivos nacionales para definir el traslado de cada paciente según la disponibilidad de cada unidad médica.

La paciente permanecerá hospitalizada en la Ciudad de México bajo atención de un equipo multidisciplinario, que continuará su valoración y tratamiento especializado.

seguridad salud cdmx imss

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