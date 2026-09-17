Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro ofrece un tour obstétrico a mujeres embarazadas derivadas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir de las 34 semanas de gestación, quienes pueden acudir acompañadas por un familiar mayor de edad.
El recorrido busca que conozcan previamente los servicios, la atención y el proceso de hospitalización antes del parto.
El personal de Trabajo Social coordina la actividad, que se realiza dos veces por semana, en turnos matutino y vespertino, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, el HGR No. 2 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río, los tres hospitales del Instituto en la entidad.
En el recorrido, las mujeres embarazadas y sus acompañantes conocen las áreas de Admisión, Tococirugía y Hospitalización.
Ahí reciben una plática sobre el proceso de ingreso y la atención del trabajo de parto, que aborda también los signos y síntomas de alarma, la identificación del inicio del trabajo de parto y el momento adecuado para acudir al hospital, además de información sobre lactancia materna y métodos de planificación familiar.
En el tour obstétrico participan personal de Ginecología, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social y asistentes médicas. Daniela Martínez Ramírez, jefa de Trabajo Social del HGR No. 1, explicó que la estrategia busca generar confianza en las pacientes y sus familias al permitirles conocer previamente las instalaciones, los servicios y los trámites relacionados con su hospitalización.
Martínez Ramírez recomendó acercarse al departamento de Trabajo Social de la UMF o del hospital asignado para conocer las fechas y los horarios disponibles.