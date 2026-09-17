IMSS Querétaro ofrece tour obstétrico a embarazadas

El recorrido, dirigido a pacientes con 34 semanas de gestación, se realiza dos veces por semana en el HGR No. 1, el HGR No. 2 y el HGZ No. 3.

Personal del IMSS posa frente a las instalaciones del Hospital General Regional No. 1 en Querétaro.

El Hospital General Regional (HGR) No. 1, en la capital queretana, es una de las tres unidades del IMSS donde se realiza el tour obstétrico, dirigido a mujeres embarazadas a partir de las 34 semanas de gestación.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro ofrece un tour obstétrico a mujeres embarazadas derivadas de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) a partir de las 34 semanas de gestación, quienes pueden acudir acompañadas por un familiar mayor de edad.

El recorrido busca que conozcan previamente los servicios, la atención y el proceso de hospitalización antes del parto.

El personal de Trabajo Social coordina la actividad, que se realiza dos veces por semana, en turnos matutino y vespertino, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, el HGR No. 2 y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río, los tres hospitales del Instituto en la entidad.

En el recorrido, las mujeres embarazadas y sus acompañantes conocen las áreas de Admisión, Tococirugía y Hospitalización.

Ahí reciben una plática sobre el proceso de ingreso y la atención del trabajo de parto, que aborda también los signos y síntomas de alarma, la identificación del inicio del trabajo de parto y el momento adecuado para acudir al hospital, además de información sobre lactancia materna y métodos de planificación familiar.

En el tour obstétrico participan personal de Ginecología, Nutrición, Enfermería, Trabajo Social y asistentes médicas. Daniela Martínez Ramírez, jefa de Trabajo Social del HGR No. 1, explicó que la estrategia busca generar confianza en las pacientes y sus familias al permitirles conocer previamente las instalaciones, los servicios y los trámites relacionados con su hospitalización.

Martínez Ramírez recomendó acercarse al departamento de Trabajo Social de la UMF o del hospital asignado para conocer las fechas y los horarios disponibles.

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