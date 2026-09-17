Corregidora, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal de Corregidora detuvieron a dos personas en la colonia Las Flores, luego de atender un reporte a la línea de emergencias 9-1-1 por personas que alteraban el orden y generaban una situación de riesgo.
Las dos personas quedaron a disposición del Juzgado Cívico, por la probable comisión de faltas administrativas previstas en el Reglamento de Justicia Administrativa del Municipio de Corregidora.
De acuerdo con la corporación, la intervención permitió restablecer el orden y salvaguardar la integridad de las personas presentes en el lugar.
La corporación exhortó a la ciudadanía a no intervenir directamente ante situaciones de riesgo y a reportarlas de inmediato al número de emergencias 9-1-1.