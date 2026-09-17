Buscan homologar pensión por vejez estatal con la del ISSSTE

El diputado Edgar Inzunza Ballesteros propone reformar el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Querétaro, sentado en su despacho.

El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa para modificar el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

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Querétaro, 17 de septiembre de 2026.- Los trabajadores del Estado de Querétaro con entre 16 y 29 años de servicio podrían recibir una pensión por vejez con porcentajes hasta 10 puntos superiores a los que otorga hoy la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro (LTEQ), luego de que el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, integrante del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, presentó una iniciativa para homologar esos porcentajes con los que aplica la Ley del ISSSTE.

En términos generales, comentó el legislador, la reforma busca que el régimen estatal reconozca los mismos porcentajes que el ISSSTE para los años de servicio comprendidos entre 15 y 29 años. Actualmente, a los 15 y 25 años de servicio la LTEQ y el ISSSTE coinciden en 50% y 75%, respectivamente. En los tramos intermedios, en cambio, el régimen estatal se queda atrás: a los 19 y 21 años de servicio, por ejemplo, la ley estatal otorga 50% y 55%, diez puntos menos que el 60% y el 65% que reconoce el ISSSTE en esos mismos periodos.

El diputado señaló que existen convenios laborales de distintos poderes, organismos y municipios de Querétaro que ya contemplan porcentajes superiores o coincidentes con el régimen del ISSSTE, por lo que la iniciativa busca acercar la legislación estatal a esas condiciones laborales ya vigentes en la práctica.

La propuesta, que Inzunza Ballesteros presentó ante el Congreso de Querétaro, modifica exclusivamente el artículo 141 de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. De aprobarse, los porcentajes quedarían en 52.5% a los 16 años de servicio, 55% a los 17, 57.5% a los 18, 60% a los 19, 62.5% a los 20, 65% a los 21, 67.5% a los 22, 70% a los 23, 72.5% a los 24, 75% a los 25, 80% a los 26, 85% a los 27, 90% a los 28 y 95% a los 29 años de servicio.

El cálculo de la pensión continuará realizándose sobre el promedio del sueldo percibido durante los cinco años anteriores a la fecha en que se conceda la pensión, precisó el legislador.

"La iniciativa plantea una mejora específica al régimen de pensiones por vejez de los trabajadores del Estado, mediante la homologación de los porcentajes previstos en el artículo 141 de la legislación estatal con los porcentajes establecidos en la Ley del ISSSTE.

El efecto principal será sobre incrementos de entre 2.5 y 10 puntos porcentuales en el porcentaje utilizado para determinar su pensión; la iniciativa justifica esta modificación en principios de seguridad social, progresividad, justicia laboral y protección de los trabajadores", señaló Inzunza Ballesteros.

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