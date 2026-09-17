Michoacán, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron a Manuel Alejandro "N", de 51 años, identificado por las autoridades como generador de violencia y coordinador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de La Piedad.

La detención se concretó luego de labores de inteligencia e investigación, acompañadas de vigilancia y seguimiento en campo, dentro de una operación estratégica coordinada entre las cinco instituciones de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el detenido mantenía presencia y actividad delictiva en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, al norte de Michoacán, donde se le relaciona con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Manuel Alejandro "N" cuenta, además, con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares, según el reporte conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad que participaron en el operativo.