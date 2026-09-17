Detienen a presunto coordinador regional del CJNG en Michoacán

Cuenta con órdenes de aprehensión por homicidio y desaparición cometida por particulares, según el Gabinete de Seguridad federal.

Manuel Alejandro "N", detenido y señalado como coordinador regional del CJNG en la región de La Piedad, Michoacán

Manuel Alejandro "N", de 51 años, fue señalado por las autoridades como coordinador regional del CJNG con presencia en cinco municipios de Michoacán. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 17, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 17 de septiembre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron a Manuel Alejandro "N", de 51 años, identificado por las autoridades como generador de violencia y coordinador regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de La Piedad.

La detención se concretó luego de labores de inteligencia e investigación, acompañadas de vigilancia y seguimiento en campo, dentro de una operación estratégica coordinada entre las cinco instituciones de seguridad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el detenido mantenía presencia y actividad delictiva en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, al norte de Michoacán, donde se le relaciona con los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Manuel Alejandro "N" cuenta, además, con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares, según el reporte conjunto de las instituciones del Gabinete de Seguridad que participaron en el operativo.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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