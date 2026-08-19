Violencia paraliza carreteras de Michoacán tras operativo militar

La presidenta Sheinbaum confirmó que el Ejército buscaba detener a "un objetivo o varios" vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación; cinco presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento en Los Reyes.

Dos vehículos en llamas sobre carretera bloqueada en Michoacán durante narcobloqueos del 19 de agosto de 2026.

Las llamas consumieron al menos dos vehículos en uno de los más de 24 puntos carreteros bloqueados en Michoacán durante la jornada de violencia del miércoles 19 de agosto, desatada como reacción a un operativo del Ejército Mexicano contra un objetivo del CJNG.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Ago 19, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 19 de agosto de 2026.— Balaceras, quema de vehículos y más de 24 bloqueos carreteros paralizaron Michoacán este miércoles como reacción a un operativo del Ejército Mexicano que inició desde el mediodía del martes y culminó con la presunta detención de un objetivo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la madrugada.

Los principales corredores afectados incluyeron los tramos Zamora-La Piedad, Sanabria-Purépero, Churintzio-Purépero y la carretera La Piedad-Tlazazalca, así como el corredor de Los Nogales a Ocotlán.

La violencia alcanzó también la capital estatal y municipios aledaños: Morelia, Zacapu y Quiroga registraron bloqueos activos durante la mañana del miércoles. El C5 Michoacán reportó a las 8:30 horas puntos de cierre en al menos veinte tramos carreteros distribuidos en municipios del occidente y centro del estado, entre ellos Ecuandureo, Chilchota, Tangancícuaro, Purépero y Zamora.

En el transcurso del operativo, elementos de fuerzas federales tuvieron un enfrentamiento en la localidad de Los Palillos, municipio de Los Reyes, donde cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo cayeron abatidos. Los fallecidos permanecían sin identificar al cierre de esta información.

Tr\u00e1iler incendiado como narcobloqueo en carretera de Michoac\u00e1n, 19 de agosto de 2026. Video difundido en redes sociales muestra uno de los vehículos incendiados por grupos del crimen organizado para bloquear carreteras de Michoacán, donde se registraron más de 24 puntos de cierre la mañana del miércoles 19 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó desde su conferencia matutina que durante la madrugada se llevó a cabo un operativo de detención. "Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el gabinete de seguridad va a dar la información y por eso se dio esta toma de algunos lugares", señaló.

La mandataria no precisó la organización criminal a la que pertenecen los individuos buscados ni confirmó oficialmente nombre o identidad del detenido.

El despliegue incluyó efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán en los puntos carreteros afectados, así como un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolando la zona.

Tr\u00e1iler incendiado bloquea autopista de Michoac\u00e1n durante narcobloqueos del 19 de agosto de 2026. Un tráiler atravesado e incendiado obstruyó el tránsito en uno de los tramos de autopista afectados en Michoacán la madrugada del miércoles 19 de agosto, cuando grupos criminales instalaron más de 24 bloqueos carreteros en respuesta a un operativo del Ejército Mexicano. rotativo.com.mx

Los hechos se producen semanas después de que el gobierno federal desplegara más de 9 mil 500 militares en Michoacán en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que para mediados de agosto acumulaba 950 personas detenidas en el estado, incluidos el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan y el señalado líder del Cártel de Los Reyes, cuya captura a inicios de agosto también detonó bloqueos en municipios del occidente michoacano.

Las autoridades del C5 Michoacán recomendaron a la población evitar las zonas afectadas y mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales.

violencia seguridad sucesos michoacan

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