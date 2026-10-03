San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El Encendido de la Esperanza iluminó el Puente de la Historia para sensibilizar a la población de San Juan del Río sobre la detección oportuna y la atención del cáncer de mama.
El acto, realizado el 1 de octubre, fue encabezado por la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy; la directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro, y la síndica del Ayuntamiento de San Juan del Río, Rosalba Ruiz Ramos.
Con el encendido simbólico de luces se busca promover la cultura del autocuidado y enviar un mensaje de esperanza y acompañamiento a las mujeres que enfrentan o han enfrentado la enfermedad.
Asistieron la presidenta de Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama A. C. capítulo San Juan del Río (MUCCAM), María Esther Ramírez Ávila Ero, e integrantes de la asociación, además de funcionariado municipal, ciudadanas, ciudadanos e invitados especiales.
En el puente se instaló una sucesión de arcos iluminados; los asistentes llevaron globos rosas y barras luminosas.