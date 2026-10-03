Encienden luces en el Puente de la Historia por cáncer de mama

Autoridades y la asociación MUCCAM participaron en el acto, que busca promover el autocuidado y acompañar a mujeres que enfrentan o han enfrentado la enfermedad.

Arcos iluminados en perspectiva sobre el Puente de la Historia de San Juan del Río por el cáncer de mama

En el Puente de la Historia se instaló una sucesión de arcos iluminados para el encendido de luces.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 2 de octubre de 2026.- El Encendido de la Esperanza iluminó el Puente de la Historia para sensibilizar a la población de San Juan del Río sobre la detección oportuna y la atención del cáncer de mama.

El acto, realizado el 1 de octubre, fue encabezado por la titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy; la directora de Proyectos Regionales de Gobierno del Estado de Querétaro, Tania Ruiz Castro, y la síndica del Ayuntamiento de San Juan del Río, Rosalba Ruiz Ramos.

Con el encendido simbólico de luces se busca promover la cultura del autocuidado y enviar un mensaje de esperanza y acompañamiento a las mujeres que enfrentan o han enfrentado la enfermedad.

Asistieron la presidenta de Mujeres Unidas contra el Cáncer de Mama A. C. capítulo San Juan del Río (MUCCAM), María Esther Ramírez Ávila Ero, e integrantes de la asociación, además de funcionariado municipal, ciudadanas, ciudadanos e invitados especiales.

En el puente se instaló una sucesión de arcos iluminados; los asistentes llevaron globos rosas y barras luminosas.

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