San Juan del Río, 17 de septiembre de 2026.- Más de 4 mil sanjuanenses presenciaron el Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México, que avanzó por avenida Juárez hasta las inmediaciones del Mercado Reforma con contingentes del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos San Juan del Río, la Cruz Roja Mexicana, el Pentatlón y escuelas de nivel básico a superior, públicas y privadas.
El desfile cerró los actos centrales del Fiestas Patrias 2026, un día después de que más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para el Grito de Independencia que dio el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.
El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó los Honores al Lábaro Patrio junto al teniente coronel Anselmo Medina Vargas, previo al desfile por el 216 aniversario de la independencia. rotativo.com.mx
Antes de la marcha, en el Jardín Independencia, Cabrera Valencia y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas —segundo comandante y jefe de Grupo de Comando del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave— encabezaron los Honores al Lábaro Patrio.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal marchó en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Concluidos los honores, la estudiante del Colegio La Salle sección Preparatoria Valentina Cañada Castañeda dio lectura a la reseña histórica del movimiento independentista: inició el 16 de septiembre de 1810 y se consumó el 27 de septiembre de 1821, once años después.
Escuelas de nivel básico a superior, públicas y privadas, participaron en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia en San Juan del Río. rotativo.com.mx
Cabrera y Medina se trasladaron después a calle Hidalgo, a un costado del Jardín Independencia. Ahí, junto con integrantes del Ayuntamiento, del Gabinete Municipal y familias sanjuanenses, observaron el paso de los contingentes.
Personal de la Cruz Roja Mexicana San Juan del Río participó en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia. rotativo.com.mx
En el trayecto marcharon la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; escuelas primarias, secundarias e instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas como privadas; personal de la Cruz Roja Mexicana San Juan del Río; elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos San Juan del Río; integrantes del Pentatlón, y personal del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave.
Durante la jornada, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a integrantes de la comunidad sanjuanense, entre ellos a Uriel Ballesteros Prado y a Mercedes Ramírez Ávila.