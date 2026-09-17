Más de 4 mil ven desfile cívico-militar en San Juan del Río

El contingente marchó por avenida Juárez hasta el Mercado Reforma, un día después del Grito de Independencia en el Jardín Independencia.

Roberto Cabrera Valencia participa en los Honores al Lábaro Patrio en San Juan del Río

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó el acto cívico por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia, previo al desfile cívico-militar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de septiembre de 2026.- Más de 4 mil sanjuanenses presenciaron el Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario del Inicio del Movimiento de Independencia de México, que avanzó por avenida Juárez hasta las inmediaciones del Mercado Reforma con contingentes del Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Heroico Cuerpo de Bomberos San Juan del Río, la Cruz Roja Mexicana, el Pentatlón y escuelas de nivel básico a superior, públicas y privadas.

El desfile cerró los actos centrales del Fiestas Patrias 2026, un día después de que más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para el Grito de Independencia que dio el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

Roberto Cabrera Valencia participa en los Honores al L\u00e1baro Patrio en San Juan del R\u00edo El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó los Honores al Lábaro Patrio junto al teniente coronel Anselmo Medina Vargas, previo al desfile por el 216 aniversario de la independencia. rotativo.com.mx

Antes de la marcha, en el Jardín Independencia, Cabrera Valencia y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor Anselmo Medina Vargas —segundo comandante y jefe de Grupo de Comando del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave— encabezaron los Honores al Lábaro Patrio.

Elementos de la Secretar\u00eda de Seguridad P\u00fablica Municipal marchan en el desfile c\u00edvico-militar en San Juan del R\u00edo La Secretaría de Seguridad Pública Municipal marchó en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Concluidos los honores, la estudiante del Colegio La Salle sección Preparatoria Valentina Cañada Castañeda dio lectura a la reseña histórica del movimiento independentista: inició el 16 de septiembre de 1810 y se consumó el 27 de septiembre de 1821, once años después.

Banda de guerra infantil participa en el desfile c\u00edvico-militar por el 216 aniversario de la independencia Escuelas de nivel básico a superior, públicas y privadas, participaron en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Cabrera y Medina se trasladaron después a calle Hidalgo, a un costado del Jardín Independencia. Ahí, junto con integrantes del Ayuntamiento, del Gabinete Municipal y familias sanjuanenses, observaron el paso de los contingentes.

Personal de la Cruz Roja Mexicana marcha en el desfile c\u00edvico-militar en San Juan del R\u00edo Personal de la Cruz Roja Mexicana San Juan del Río participó en el desfile cívico-militar por el 216 aniversario del inicio del movimiento de independencia. rotativo.com.mx

En el trayecto marcharon la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; escuelas primarias, secundarias e instituciones de educación media superior y superior, tanto públicas como privadas; personal de la Cruz Roja Mexicana San Juan del Río; elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos San Juan del Río; integrantes del Pentatlón, y personal del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave.

Durante la jornada, el Ayuntamiento entregó reconocimientos a integrantes de la comunidad sanjuanense, entre ellos a Uriel Ballesteros Prado y a Mercedes Ramírez Ávila.

gobierno desfile de independencia roberto cabrera

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