San Juan del Río, 16 de septiembre de 2026.- Más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para presenciar el Grito de Independencia por el 216 aniversario del inicio del movimiento independentista, que el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio el Grito de Independencia desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe ante más de 6 mil sanjuanenses. rotativo.com.mx
Antes del Grito, Cabrera Valencia y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe del Grupo de Comando del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave, recibieron el Fuego Patrio frente a la Antigua Presidencia Municipal, conforme al programa de Fiestas Patrias 2026 que el municipio había dado a conocer días antes.
El Fuego Patrio llegó a San Juan del Río de manos de Mercedes Ramírez Ávila, quien desde 1994 lo había traído cada año desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. rotativo.com.mx
Tras el Fuego Patrio se realizó el Abanderamiento. La comitiva —encabezada por Cabrera Valencia y Medina Vargas, con integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal— caminó después desde la Antigua Presidencia Municipal hasta el Jardín Independencia.
Más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para presenciar el Grito de Independencia por el 216 aniversario del inicio del movimiento independentista. rotativo.com.mx
La flama la entregó [Mercedes Ramírez Ávila], sanjuanense que desde 1994 había viajado cada año a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para traerla al municipio.
Ya en el balcón del Templo, Cabrera Valencia vitoreó a las y los héroes del movimiento independentista, hizo sonar las campanas del recinto y dio el Grito entre aplausos y vivas a México de los asistentes.
Al cierre de la ceremonia oficial, la zona Centro se iluminó con un espectáculo de luces amenizado con música. En el Jardín Independencia se presentaron después Estudio CREA y el show "Cantos de México", a cargo del Mariachi Femenil Nueva Ilusión.