Más de 6 mil personas celebraron el Grito en San Juan del Río

El alcalde recibió el Fuego Patrio de manos de Mercedes Ramírez Ávila, quien desde 1994 ha viajado cada año a Dolores Hidalgo para traerlo.

Roberto Cabrera Valencia agita la bandera nacional desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe durante el Grito de Independencia en San Juan del Río.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio el Grito de Independencia desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe ante más de 6 mil sanjuanenses.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 16, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 16 de septiembre de 2026.- Más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para presenciar el Grito de Independencia por el 216 aniversario del inicio del movimiento independentista, que el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Roberto Cabrera Valencia agita la bandera nacional desde el balc\u00f3n del Templo de Nuestra Se\u00f1ora de Guadalupe durante el Grito de Independencia en San Juan del R\u00edo. El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, dio el Grito de Independencia desde el balcón del Templo de Nuestra Señora de Guadalupe ante más de 6 mil sanjuanenses. rotativo.com.mx

Antes del Grito, Cabrera Valencia y el teniente coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, Anselmo Medina Vargas, segundo comandante y jefe del Grupo de Comando del Séptimo Regimiento Mecanizado La Llave, recibieron el Fuego Patrio frente a la Antigua Presidencia Municipal, conforme al programa de Fiestas Patrias 2026 que el municipio había dado a conocer días antes.

Recepci\u00f3n del Fuego Patrio frente a la Antigua Presidencia Municipal de San Juan del R\u00edo, previo al Grito de Independencia 2026. El Fuego Patrio llegó a San Juan del Río de manos de Mercedes Ramírez Ávila, quien desde 1994 lo había traído cada año desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. rotativo.com.mx

Tras el Fuego Patrio se realizó el Abanderamiento. La comitiva —encabezada por Cabrera Valencia y Medina Vargas, con integrantes del Ayuntamiento y del Gabinete Municipal— caminó después desde la Antigua Presidencia Municipal hasta el Jardín Independencia.

Vista a\u00e9rea de la multitud reunida en el Jard\u00edn Independencia de San Juan del R\u00edo durante el Grito de Independencia 2026. Más de 6 mil sanjuanenses colmaron el Jardín Independencia para presenciar el Grito de Independencia por el 216 aniversario del inicio del movimiento independentista. rotativo.com.mx

La flama la entregó [Mercedes Ramírez Ávila], sanjuanense que desde 1994 había viajado cada año a Dolores Hidalgo, Guanajuato, para traerla al municipio.

Ya en el balcón del Templo, Cabrera Valencia vitoreó a las y los héroes del movimiento independentista, hizo sonar las campanas del recinto y dio el Grito entre aplausos y vivas a México de los asistentes.

Al cierre de la ceremonia oficial, la zona Centro se iluminó con un espectáculo de luces amenizado con música. En el Jardín Independencia se presentaron después Estudio CREA y el show "Cantos de México", a cargo del Mariachi Femenil Nueva Ilusión.

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