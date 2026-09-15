Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Eleazar "N" fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de robo específico a comercio y quedó en prisión preventiva, luego de que un Juez de Control calificara de legal su detención por hechos ocurridos el 17 de julio de 2026 en un establecimiento de la colonia Cerrito Colorado, municipio de Querétaro.
El imputado ingresó a una tienda de autoservicio ubicada sobre Prolongación Bernardo Quintana, tomó un carrito de supermercado y ocultó diversa mercancía dentro de una bolsa. Cruzó la línea de cajas sin realizar el pago correspondiente; personal del establecimiento detectó la maniobra y solicitó la intervención de elementos de la Policía Estatal (POES), quienes ejecutaron la detención.
Eleazar "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito dio continuidad a los actos de investigación para integrar los datos de prueba.
El imputado arrastra, además, una carpeta de investigación previa por el delito de robo a casa habitación, iniciada en 2025 en San Juan del Río.
En audiencia inicial, el juzgador resolvió vincular a proceso a Eleazar "N" por robo específico a comercio e impuso prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de sustracción de la acción de la justicia. La Fiscalía cuenta con un mes de investigación complementaria para integrar la carpeta.