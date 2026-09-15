Va a prisión por robo a comercio en Cerrito Colorado

El imputado ocultó mercancía en una bolsa y cuenta con una carpeta previa por robo a casa habitación en San Juan del Río.

Hombre con rostro difuminado en fotografía de prisión difundida por la Fiscalía General del Estado de Querétaro tras su vinculación a proceso por robo a comercio en Cerrito Colorado.

Eleazar "N" fue vinculado a proceso por robo específico a comercio y quedó en prisión preventiva mientras avanza la investigación complementaria. Se presume su inocencia en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- Eleazar "N" fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de robo específico a comercio y quedó en prisión preventiva, luego de que un Juez de Control calificara de legal su detención por hechos ocurridos el 17 de julio de 2026 en un establecimiento de la colonia Cerrito Colorado, municipio de Querétaro.

El imputado ingresó a una tienda de autoservicio ubicada sobre Prolongación Bernardo Quintana, tomó un carrito de supermercado y ocultó diversa mercancía dentro de una bolsa. Cruzó la línea de cajas sin realizar el pago correspondiente; personal del establecimiento detectó la maniobra y solicitó la intervención de elementos de la Policía Estatal (POES), quienes ejecutaron la detención.

Eleazar "N" fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito dio continuidad a los actos de investigación para integrar los datos de prueba.

El imputado arrastra, además, una carpeta de investigación previa por el delito de robo a casa habitación, iniciada en 2025 en San Juan del Río.

En audiencia inicial, el juzgador resolvió vincular a proceso a Eleazar "N" por robo específico a comercio e impuso prisión preventiva como medida cautelar por riesgo de sustracción de la acción de la justicia. La Fiscalía cuenta con un mes de investigación complementaria para integrar la carpeta.

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