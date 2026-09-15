A&E estrena Dahmer: Testimonio de un Asesino el 17 de septiembre

La producción combina material de archivo del caso con entrevistas actuales a personas vinculadas al expediente.

Cartel promocional de la serie Dahmer: Testimonio de un Asesino de A&E

A&E estrena la serie el 17 de septiembre, a las 22:00 horas en México.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 15, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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A&E estrenará el 17 de septiembre la serie documental Dahmer: Testimonio de un Asesino, sobre el caso del asesino serial estadounidense Jeffrey Dahmer.

El horario de transmisión será las 21:00 horas en Colombia, 22:00 horas en México y 23:00 horas en Argentina, de acuerdo con el material de promoción difundido por la cuenta oficial @aelatam.

El adelanto combina fotografías de archivo —entre ellas la ficha policial de Dahmer, fechada el 23 de julio de 1991 en Milwaukee, y una comparecencia judicial con uniforme naranja— con entrevistas actuales a personas vinculadas al caso.

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