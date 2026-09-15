A&E estrenará el 17 de septiembre la serie documental Dahmer: Testimonio de un Asesino, sobre el caso del asesino serial estadounidense Jeffrey Dahmer.
El horario de transmisión será las 21:00 horas en Colombia, 22:00 horas en México y 23:00 horas en Argentina, de acuerdo con el material de promoción difundido por la cuenta oficial @aelatam.
El adelanto combina fotografías de archivo —entre ellas la ficha policial de Dahmer, fechada el 23 de julio de 1991 en Milwaukee, y una comparecencia judicial con uniforme naranja— con entrevistas actuales a personas vinculadas al caso.