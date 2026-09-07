Abre convocatoria del Festival de Artes Escénicas Querétaro 2026

Agrupaciones, escuelas, academias, compañías y artistas de danza y música pueden inscribirse hasta el 13 de septiembre para la edición número 11 del festival.

Bailarina realiza una interpretación de danza escénica con vestuario negro durante un festival de artes en Querétaro.

El resultado de la selección de propuestas se publicará el viernes 18 de septiembre en los sitios oficiales de la Secretaría de Cultura.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Agrupaciones, escuelas, academias, compañías y artistas de danza y música con una trayectoria comprobable mínima de tres años pueden inscribirse hasta el domingo 13 de septiembre en la convocatoria de la edición número 11 del Festival de Artes Escénicas Querétaro 2026, que la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) programó del jueves 1 al domingo 4 de octubre.

La dependencia explicó que el objetivo del festival es promover, preservar y acercar las artes escénicas a la población queretana y fomentar una economía sostenible en un ambiente de paz para la regeneración del tejido social.

La temática y el enfoque de los proyectos son libres, incluyendo propuestas para infancias, juventudes, público adulto u otros públicos específicos. Las agrupaciones deben tener disponibilidad para ser programadas en las fechas del festival y en los espacios que asigne el comité organizador.

No se aceptan propuestas que ya hayan formado parte de la programación de ediciones anteriores del festival.

La selección responderá a criterios de innovación, contenido, calidad, creatividad, contemporaneidad, claridad conceptual y estilo, además de los que el comité de selección considere pertinentes. Las presentaciones deberán durar entre 45 y 60 minutos.

El resultado de la selección se publicará el viernes 18 de septiembre en los sitios oficiales de la Secretaría de Cultura. Los pormenores completos de la convocatoria pueden consultarse en las redes sociales de la SECULT.

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