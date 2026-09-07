Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Agrupaciones, escuelas, academias, compañías y artistas de danza y música con una trayectoria comprobable mínima de tres años pueden inscribirse hasta el domingo 13 de septiembre en la convocatoria de la edición número 11 del Festival de Artes Escénicas Querétaro 2026, que la Secretaría de Cultura del estado (SECULT) programó del jueves 1 al domingo 4 de octubre.
La dependencia explicó que el objetivo del festival es promover, preservar y acercar las artes escénicas a la población queretana y fomentar una economía sostenible en un ambiente de paz para la regeneración del tejido social.
La temática y el enfoque de los proyectos son libres, incluyendo propuestas para infancias, juventudes, público adulto u otros públicos específicos. Las agrupaciones deben tener disponibilidad para ser programadas en las fechas del festival y en los espacios que asigne el comité organizador.
No se aceptan propuestas que ya hayan formado parte de la programación de ediciones anteriores del festival.
La selección responderá a criterios de innovación, contenido, calidad, creatividad, contemporaneidad, claridad conceptual y estilo, además de los que el comité de selección considere pertinentes. Las presentaciones deberán durar entre 45 y 60 minutos.
El resultado de la selección se publicará el viernes 18 de septiembre en los sitios oficiales de la Secretaría de Cultura. Los pormenores completos de la convocatoria pueden consultarse en las redes sociales de la SECULT.