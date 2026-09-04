Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- El Hay Festival Querétaro arranca en el Centro Histórico de la capital, con la participación de María Dueñas, Kiran Desai, Carissa Véliz, Meme del Real y Lydia Cacho, entre más de un centenar de figuras de la literatura, el periodismo y el pensamiento provenientes de México y otros países.
El presidente municipal, Felifer Macías, presentó además la agenda cultural del Municipio de Querétaro para septiembre y octubre, que incluye actividades por las fiestas patrias, dos conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y el Festival de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
"Tenemos un fin de semana muy bonito aquí en nuestro Centro Histórico. Hoy arranca el Hay Festival, con máximos exponentes de la cultura y la literatura a nivel mundial", señaló Macías.
Para las fiestas patrias, el Municipio prepara actividades culturales en el Centro Histórico y las delegaciones, que se sumarán a la programación organizada por el Gobierno del Estado.
Los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro están programados para el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Macías adelantó que la propuesta presentará un concepto que calificó de innovador para el público queretano y los visitantes.
El primer fin de semana de octubre llegará el Festival de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, organizado con motivo del 30 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El programa contempla actividades culturales y artísticas para conmemorar la fecha.
"La ciudad de Querétaro, el Municipio de Querétaro, somos la capital de la cultura", afirmó el presidente municipal.
La cartelera del Hay Festival Querétaro está disponible en la página de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro y en las redes sociales de Felifer Macías, donde también se puede consultar la programación completa de septiembre y octubre.