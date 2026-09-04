Arranca el Hay Festival en el Centro Histórico de Querétaro

El municipio también prepara actividades por fiestas patrias, dos conciertos de la Filarmónica y el Festival de Ciudades Patrimonio en octubre

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, anuncia la agenda cultural de septiembre y octubre de 2026.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, anunció el arranque del Hay Festival en el Centro Histórico, que reúne a más de un centenar de participantes de México y otros países.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de septiembre de 2026.- El Hay Festival Querétaro arranca en el Centro Histórico de la capital, con la participación de María Dueñas, Kiran Desai, Carissa Véliz, Meme del Real y Lydia Cacho, entre más de un centenar de figuras de la literatura, el periodismo y el pensamiento provenientes de México y otros países.

El presidente municipal, Felifer Macías, presentó además la agenda cultural del Municipio de Querétaro para septiembre y octubre, que incluye actividades por las fiestas patrias, dos conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro y el Festival de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

"Tenemos un fin de semana muy bonito aquí en nuestro Centro Histórico. Hoy arranca el Hay Festival, con máximos exponentes de la cultura y la literatura a nivel mundial", señaló Macías.

Para las fiestas patrias, el Municipio prepara actividades culturales en el Centro Histórico y las delegaciones, que se sumarán a la programación organizada por el Gobierno del Estado.

Los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro están programados para el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre. Macías adelantó que la propuesta presentará un concepto que calificó de innovador para el público queretano y los visitantes.

El primer fin de semana de octubre llegará el Festival de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, organizado con motivo del 30 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El programa contempla actividades culturales y artísticas para conmemorar la fecha.

"La ciudad de Querétaro, el Municipio de Querétaro, somos la capital de la cultura", afirmó el presidente municipal.

La cartelera del Hay Festival Querétaro está disponible en la página de la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro y en las redes sociales de Felifer Macías, donde también se puede consultar la programación completa de septiembre y octubre.

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