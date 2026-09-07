Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo propuso establecer un esquema denominado “8 de 8 Plus” para quienes aspiren a cargos de elección popular en Querétaro, con revisiones específicas sobre posibles vínculos con corrupción inmobiliaria, lucro indebido del agua y operaciones financieras relacionadas con enriquecimiento ilícito.
La propuesta fue presentada durante un posicionamiento acompañado por legisladores de Morena y parte de la premisa de que varios controles patrimoniales, fiscales, penales y contra la violencia incluidos actualmente en otros protocolos ya están previstos en el marco jurídico.
Nieto planteó incorporar como primer requisito adicional una revisión sobre posibles vínculos de aspirantes con redes relacionadas con despojos, cambios irregulares de uso de suelo, permisos discrecionales o tráfico de influencias asociados a desarrollos inmobiliarios.
El segundo eje se concentraría en el agua: concesiones, infraestructura, contratos y derechos relacionados con el recurso, con el propósito declarado de detectar posibles esquemas de lucro indebido.
El planteamiento coincide con críticas que Nieto ha formulado en días recientes sobre problemas relacionados con agua, vivienda y gestión pública en Querétaro. rezagos de agua y vivienda
El componente “Plus”, explicó, consistiría en seguir la ruta del dinero cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito y utilizando los cauces legales correspondientes.
Nieto sostuvo que los bienes presuntamente obtenidos de manera irregular no necesariamente aparecen registrados a nombre del propio servidor público, por lo que las investigaciones financieras pueden requerir revisar estructuras corporativas, prestanombres o personas del entorno cuando exista fundamento legal para hacerlo.
“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés. La transparencia debe llegar hasta donde llegue el dinero, ya sea en México, Estados Unidos o Europa”, sostuvo.
El planteamiento profundiza una posición que Nieto ya había expresado sobre la revisión del patrimonio de funcionarios de Querétaro cuando existan discrepancias entre sus bienes y sus ingresos declarados. auditar patrimonio de funcionarios
Nieto rechazó que la fiscalización sustantiva de quienes pretendan competir por un cargo público recaiga en pruebas como el polígrafo o en convenios con organismos privados para revisar información fiscal.
En su lugar, propuso utilizar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las autoridades electorales.
Recordó como referencia los casos Pemexgate y Amigos de Fox para sostener que investigaciones financieras formales, y no únicamente declaraciones voluntarias, son las que permiten identificar movimientos de recursos.
Finalmente, convocó a que los mismos criterios se apliquen a todas las fuerzas políticas y sostuvo que la fiscalización de candidaturas debe apoyarse en instituciones públicas con atribuciones legales y capacidad para seguir operaciones financieras.