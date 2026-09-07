Nieto propone 8 de 8 Plus para candidatos en Querétaro

La propuesta incorpora revisiones sobre corrupción inmobiliaria, lucro indebido del agua y seguimiento financiero ante indicios fundados.

Conferencia en el Congreso de Querétaro donde se presentó la propuesta electoral 8 de 8 Plus

Santiago Nieto propuso agregar controles sobre corrupción inmobiliaria, negocios relacionados con el agua y seguimiento de recursos financieros.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- Santiago Nieto Castillo propuso establecer un esquema denominado “8 de 8 Plus” para quienes aspiren a cargos de elección popular en Querétaro, con revisiones específicas sobre posibles vínculos con corrupción inmobiliaria, lucro indebido del agua y operaciones financieras relacionadas con enriquecimiento ilícito.

La propuesta fue presentada durante un posicionamiento acompañado por legisladores de Morena y parte de la premisa de que varios controles patrimoniales, fiscales, penales y contra la violencia incluidos actualmente en otros protocolos ya están previstos en el marco jurídico.

Nieto planteó incorporar como primer requisito adicional una revisión sobre posibles vínculos de aspirantes con redes relacionadas con despojos, cambios irregulares de uso de suelo, permisos discrecionales o tráfico de influencias asociados a desarrollos inmobiliarios.

El segundo eje se concentraría en el agua: concesiones, infraestructura, contratos y derechos relacionados con el recurso, con el propósito declarado de detectar posibles esquemas de lucro indebido.

El planteamiento coincide con críticas que Nieto ha formulado en días recientes sobre problemas relacionados con agua, vivienda y gestión pública en Querétaro. rezagos de agua y vivienda

El componente “Plus”, explicó, consistiría en seguir la ruta del dinero cuando existan indicios fundados de enriquecimiento ilícito y utilizando los cauces legales correspondientes.

Nieto sostuvo que los bienes presuntamente obtenidos de manera irregular no necesariamente aparecen registrados a nombre del propio servidor público, por lo que las investigaciones financieras pueden requerir revisar estructuras corporativas, prestanombres o personas del entorno cuando exista fundamento legal para hacerlo.

“No se trata de perseguir familias ni de presumir culpabilidades por parentesco, sino de evitar que el vínculo familiar se utilice como escudo para esconder patrimonios mal habidos o conflictos de interés. La transparencia debe llegar hasta donde llegue el dinero, ya sea en México, Estados Unidos o Europa”, sostuvo.

El planteamiento profundiza una posición que Nieto ya había expresado sobre la revisión del patrimonio de funcionarios de Querétaro cuando existan discrepancias entre sus bienes y sus ingresos declarados. auditar patrimonio de funcionarios

Nieto rechazó que la fiscalización sustantiva de quienes pretendan competir por un cargo público recaiga en pruebas como el polígrafo o en convenios con organismos privados para revisar información fiscal.

En su lugar, propuso utilizar las capacidades de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las autoridades electorales.

Recordó como referencia los casos Pemexgate y Amigos de Fox para sostener que investigaciones financieras formales, y no únicamente declaraciones voluntarias, son las que permiten identificar movimientos de recursos.

Finalmente, convocó a que los mismos criterios se apliquen a todas las fuerzas políticas y sostuvo que la fiscalización de candidaturas debe apoyarse en instituciones públicas con atribuciones legales y capacidad para seguir operaciones financieras.

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