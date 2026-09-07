Bienestar inyecta un billón de pesos a la economía en 2026

El aumento al salario mínimo, dijo la Presidenta Sheinbaum, ayudó a que 13.5 millones de mexicanos salieran de la pobreza.

Claudia Sheinbaum Pardo habla desde el podio durante la conferencia matutina sobre los Programas para el Bienestar, septiembre 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia en la que informó que los Programas para el Bienestar inyectarán un billón de pesos a la economía mexicana en 2026.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- Los Programas para el Bienestar inyectarán un billón de pesos directamente a la economía mexicana al cierre de 2026 y llegarán de manera directa a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

"La otra son los Programas de Bienestar, que es un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía, porque es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país", puntualizó la mandataria.

El aumento al salario mínimo, dijo, permitió que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza y sigue disminuyendo la pobreza laboral; la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares confirmará el avance de 2026. "Estamos impulsando la obra pública y al mismo tiempo los Programas del Bienestar y al mismo tiempo el apoyo a la educación y al mismo tiempo una inyección de recursos para mejorar la atención a la salud pública. No es uno en vez de otro, son todos al mismo tiempo", agregó.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión Adulto Mayor beneficia a 13.7 millones de personas adultas mayores con 6 mil 400 pesos bimestrales; la Pensión para Personas con Discapacidad llega a 2 millones con 3 mil 300 pesos bimestrales, y el Programa de Rehabilitación e Inclusión da terapias especializadas sin costo a 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

El Programa Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos bimestrales a 300 mil niñas y niños, y la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años.

Con Salud Casa por Casa, 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

La Credencialización del Servicio Universal de Salud lleva 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados; en 2027 podrán acceder con ella a los servicios del IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas entregó presupuesto directo a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.

Sembrando Vida beneficia a 445 mil sembradoras y sembradores con 6 mil 450 pesos mensuales. El Programa Emergencia Social o Natural entregó 7 mil 426 millones de pesos a cerca de 100 mil familias tras las lluvias torrenciales en cinco estados.

Los Centros de Atención para el Migrante brindaron ayuda a más de 197 mil personas migrantes con acciones para cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia en el país.

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