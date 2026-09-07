Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- Los Programas para el Bienestar inyectarán un billón de pesos directamente a la economía mexicana al cierre de 2026 y llegarán de manera directa a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina "Las mañaneras del pueblo".

"La otra son los Programas de Bienestar, que es un apoyo directo no solamente a la gente, sino también a la economía, porque es un billón de pesos inyectados directamente a la economía que aumenta evidentemente el consumo y con ello tiene un impacto en todo el desarrollo económico del país", puntualizó la mandataria.

El aumento al salario mínimo, dijo, permitió que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza y sigue disminuyendo la pobreza laboral; la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares confirmará el avance de 2026. "Estamos impulsando la obra pública y al mismo tiempo los Programas del Bienestar y al mismo tiempo el apoyo a la educación y al mismo tiempo una inyección de recursos para mejorar la atención a la salud pública. No es uno en vez de otro, son todos al mismo tiempo", agregó.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló que la Pensión Adulto Mayor beneficia a 13.7 millones de personas adultas mayores con 6 mil 400 pesos bimestrales; la Pensión para Personas con Discapacidad llega a 2 millones con 3 mil 300 pesos bimestrales, y el Programa de Rehabilitación e Inclusión da terapias especializadas sin costo a 25 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

El Programa Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos bimestrales a 300 mil niñas y niños, y la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales a 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años.

Con Salud Casa por Casa, 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

La Credencialización del Servicio Universal de Salud lleva 3.8 millones de adultos mayores y personas con discapacidad registrados; en 2027 podrán acceder con ella a los servicios del IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas entregó presupuesto directo a 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.

Sembrando Vida beneficia a 445 mil sembradoras y sembradores con 6 mil 450 pesos mensuales. El Programa Emergencia Social o Natural entregó 7 mil 426 millones de pesos a cerca de 100 mil familias tras las lluvias torrenciales en cinco estados.

Los Centros de Atención para el Migrante brindaron ayuda a más de 197 mil personas migrantes con acciones para cubrir sus necesidades inmediatas y procurar condiciones dignas durante su estancia en el país.