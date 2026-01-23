México, 23 de enero de 2026. - La Secretaría de Bienestar informó que tres millones de mexicanas ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar, programa federal que beneficia a mujeres de 60 a 64 años con apoyo económico directo. El gobierno destinó un billón de pesos para programas de bienestar en 2026, informó la secretaria Ariadna Montiel Reyes durante evento en Acatzingo, Puebla. Las beneficiarias en Querétaro y todo el país reciben el recurso mediante Tarjeta de Bienestar sin intermediarios.
La titular de la dependencia federal explicó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de las mexicanas en el cuidado de sus familias. El programa de apoyo económico federal garantiza que las mujeres de 60 años en adelante cuenten con esta prestación social.
Entrega de Tarjetas de Bienestar a beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar en evento federal. Foto: Gobierno de México.
Montiel Reyes destacó que las beneficiarias reciben el apoyo de manera directa a través de la Tarjeta de Bienestar. Cuando las mujeres cumplan 65 años obtendrán automáticamente la Pensión para Adultos Mayores, precisó la funcionaria durante el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Pensión Mujeres Bienestar beneficia a 3 millones en México
La secretaria federal señaló que el bienestar se construye cuando el gobierno distribuye de manera justa los recursos. Esta estrategia de programas sociales ha permitido la reducción de la pobreza en 13.5 millones de mexicanos, aseguró.
El gobierno federal dedicó un billón de pesos para los programas de bienestar en todo el país durante 2026. La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de esta inversión en desarrollo social que alcanza a mujeres de 60 a 64 años en las 32 entidades federativas incluyendo Querétaro.
Montiel Reyes enfatizó que la Cuarta Transformación fortalece el sistema de pensiones y apoyos sociales en todo México. El programa garantiza que las mujeres reciban el recurso sin intermediarios mediante la Tarjeta de Bienestar, concluyó la titular de la Secretaría de Bienestar.