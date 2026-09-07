Casos activos de gusano barrenador caen 71% en Chihuahua

En Sonora se mantienen 25 casos activos mientras Senasica ha liberado 73.9 millones de moscas estériles en la región desde julio.

Varias moscas estériles adultas posadas sobre una superficie previa a su liberación.
  • Moscas estériles adultas previas a su liberación, producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 07, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
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- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
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- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
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- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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Ciudad de México, 7 de septiembre de 2026.- Los casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) bajaron 71% en Chihuahua durante la semana epidemiológica 34, al pasar de 227 a 64, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). En Sonora el número de casos activos se mantiene sin variación en 25.

El descenso se produjo dentro del operativo de control y erradicación del GBG instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que personal de Senasica ha inspeccionado 3,832 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) en Chihuahua y 108 en Sonora, y ha tratado con medicamentos preventivos a más de 100 mil bovinos, caninos, caprinos, equinos, lepóridos, ovinos, aves y porcinos entre el 26 de julio y el 31 de agosto.

En materia de difusión, médicos veterinarios impartieron 124 pláticas —70 en Sonora y 54 en Chihuahua— con la participación de 3,675 personas, y visitaron 605 puntos de contacto —311 en Sonora y 294 en Chihuahua— para promover el reporte oportuno de casos sospechosos.

La entrega de material incluyó más de 36 mil trípticos, mil carteles, más de mil sobres de medicamento larvicida y casi 3 mil kits para la toma y envío de muestras.

En 157 sitios estratégicos de 14 municipios de Chihuahua y dos de Sonora —Álamos y Yécora— se han liberado vía terrestre 73.9 millones de moscas estériles, producidas en Metapa de Domínguez, Chiapas.

Nueve técnicos de la Dirección General de Salud Animal de Senasica colocaron 72 trampas de vigilancia en Chihuahua y 144 en Sonora, además de 60 trampas de supresión para disminuir la población de la plaga y calcular su densidad.

La dependencia sostiene además reuniones con las representaciones estatales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Sonora y Chihuahua para instalar cámaras trampa dentro de áreas naturales protegidas y monitorear su función como posible fuente de diseminación entre especies silvestres.

Sonora cuenta con cinco Puntos de Verificación e Inspección Interna (PVI) autorizados por Senasica, más un sexto activado en Bavispe, en los límites con Chihuahua.

Tres de esos puntos tienen infraestructura para descargar, inspeccionar y tratar animales, por lo que todos los cargamentos se revisan antes de ingresar al estado.

Senasica exhorta a los ganaderos a revisar a sus animales, curar heridas de inmediato y reportar cualquier presencia de larvas a la línea telefónica 800 751 2100, al chat de WhatsApp 55 3996 4462 o al correo gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

ganaderia gusano barrenador chihuahua salud

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