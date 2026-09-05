Nieto acusa corrupción tras rechazo de Querétaro a salud federal

El señalamiento surgió en la misma asamblea de San Juan del Río donde Morena ratificó a Nieto como coordinador estatal.

Nieto acusa corrupción tras rechazo de Querétaro a salud federal
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 septiembre 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro, vinculó con una posible práctica de corrupción la decisión del gobierno estatal de no incorporarse al esquema federal de salud IMSS-Bienestar, aunque durante su intervención no presentó pruebas de irregularidades ni identificó funcionarios, contratos o recursos públicos presuntamente involucrados.

Nieto Castillo citó datos del censo de 2020, según los cuales 20.1% de la población de Querétaro carecía entonces de algún tipo de protección de seguridad social.

Afirmó —sin ofrecer una cifra consistente en su propia intervención— que la proporción de población sin acceso a servicios de salud aumentó después de que el gobierno estatal decidiera no sumarse al convenio del esquema federal.

Dijo que firmar ese convenio habilitaría un mecanismo de contratación directa de personal y servicios de salud que el estado no puede usar mientras permanezca fuera del esquema. Querétaro es uno de los pocos estados del país que no se ha adherido al IMSS-Bienestar.

Integrantes de Morena y aliados en la asamblea de San Juan del R\u00edo donde Nieto habl\u00f3 del IMSS-Bienestar. La imagen corresponde a la asamblea de Morena, PT y Verde Ecologista en San Juan del Río durante la cual Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal del partido, vinculó con posible corrupción la negativa de Querétaro a sumarse al esquema federal de salud IMSS-Bienestar. rotativo.com.mx

Nieto Castillo relacionó la falta de acceso a salud con los niveles de pobreza en la entidad, que dijo se ubican, de acuerdo con el INEGI, por arriba de 20%.

Para sostener el señalamiento de corrupción, citó una frase que atribuyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre que una decisión sin explicación lógica suele esconder irregularidades, sin ofrecer datos adicionales sobre el manejo de recursos del gobierno estatal en la materia.

El señalamiento se dio durante una asamblea informativa en San Juan del Río en la que Morena, el PT y el Verde Ecologista ratificaron a Nieto Castillo como coordinador estatal rumbo a 2027, luego de que ganó la encuesta interna en la que compitieron seis aspirantes de Morena.

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