San Juan del Río, 5 septiembre 2026.- Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en Querétaro, vinculó con una posible práctica de corrupción la decisión del gobierno estatal de no incorporarse al esquema federal de salud IMSS-Bienestar, aunque durante su intervención no presentó pruebas de irregularidades ni identificó funcionarios, contratos o recursos públicos presuntamente involucrados.
Nieto Castillo citó datos del censo de 2020, según los cuales 20.1% de la población de Querétaro carecía entonces de algún tipo de protección de seguridad social.
Afirmó —sin ofrecer una cifra consistente en su propia intervención— que la proporción de población sin acceso a servicios de salud aumentó después de que el gobierno estatal decidiera no sumarse al convenio del esquema federal.
Dijo que firmar ese convenio habilitaría un mecanismo de contratación directa de personal y servicios de salud que el estado no puede usar mientras permanezca fuera del esquema. Querétaro es uno de los pocos estados del país que no se ha adherido al IMSS-Bienestar.
La imagen corresponde a la asamblea de Morena, PT y Verde Ecologista en San Juan del Río durante la cual Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal del partido, vinculó con posible corrupción la negativa de Querétaro a sumarse al esquema federal de salud IMSS-Bienestar. rotativo.com.mx
Nieto Castillo relacionó la falta de acceso a salud con los niveles de pobreza en la entidad, que dijo se ubican, de acuerdo con el INEGI, por arriba de 20%.
Para sostener el señalamiento de corrupción, citó una frase que atribuyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre que una decisión sin explicación lógica suele esconder irregularidades, sin ofrecer datos adicionales sobre el manejo de recursos del gobierno estatal en la materia.
El señalamiento se dio durante una asamblea informativa en San Juan del Río en la que Morena, el PT y el Verde Ecologista ratificaron a Nieto Castillo como coordinador estatal rumbo a 2027, luego de que ganó la encuesta interna en la que compitieron seis aspirantes de Morena.