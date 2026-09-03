Querétaro, 3 de septiembre de 2026.- La Comisión de Turismo del Congreso de Querétaro aprobó declarar patrimonio cultural e histórico a los Lavaderos Comunitarios Tradicionales de El Salitre. La decisión, avalada por las diputadas Adriana Eliza Meza Argaluza y Perla Patricia Flores Suárez, integrantes de la comisión, busca que las siguientes generaciones conozcan y valoren ese espacio de la comunidad.

La iniciativa no se limita al espacio físico. Reconoce las prácticas comunitarias, los testimonios, la memoria oral y las expresiones culturales vinculadas durante generaciones a los lavaderos. La declaratoria promueve investigación, conservación y difusión, sin alterar competencias ni esquemas de propiedad.

"El turismo que hoy distingue al estado ha evolucionado, pues ya no busca ser solamente monumental, sino que busca experiencias auténticas, la riqueza de la vida cotidiana y el valor de las raíces, por lo que aprobar esta propuesta es reconocer que la cultura popular es el corazón de la competitividad turística y un pilar fundamental para la cohesión de la gente", señaló Meza, presidenta de la comisión legislativa.

Meza explicó que el turismo de identidad y de experiencia corresponde a una era en la que el viajero busca la esencia real de los destinos. A su juicio, proteger este espacio proyecta a Querétaro como un estado que honra sus costumbres y diversifica su oferta cultural.

"Querétaro es un estado que se siente orgulloso de su historia, pero preservar la historia no significa únicamente conservar grandes edificios, monumentos o documentos, también significa mirar hacia las comunidades, escuchar a sus habitantes y reconocer aquellos espacios cotidianos que han sido fundamentales para construir la identidad", manifestó la legisladora.

El diputado Enrique Correa Sada, autor de la iniciativa, dijo que los lavaderos comunitarios son testimonio de una época en la que la vida cotidiana también se construía en comunidad, donde el trabajo, la convivencia, la solidaridad y la transmisión de conocimientos formaban parte de los pueblos.

"En estos espacios, no solamente se realizaba una actividad cotidiana, como lavar, sino que se compartían historias, se transmitían costumbres, se fortalecían vínculos y se construía comunidad y eso es parte del patrimonio. Con esta iniciativa, no solamente se busca proteger un espacio físico, sino reconocer la historia, las tradiciones y las generaciones de queretanos que han construido parte de su identidad en ese lugar", consideró Correa Sada.

En la misma sesión, la comisión aprobó también la Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a emitir el decreto que declare a la Cabalgata de la Amistad, en San Juan del Río, Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro.

"Aprobar esta iniciativa es hacer justicia histórica y rendir un tributo a ese municipio, ya que desde 1977 esta manifestación no solamente inaugura las Fiestas Tradicionales, sino que convoca a la comunidad para consolidar un legado de convivencia que se heredará para las futuras generaciones del municipio", consideró Meza.

La legisladora dijo que la cabalgata proyecta culturalmente a San Juan del Río, dinamiza la economía local e impulsa el turismo de herencia. Reconoció, además, a la Asociación de Charros más antigua del país, la Centenaria, fundada en 1922, y a la escaramuza Las Palomas, que custodian ese legado.