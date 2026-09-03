IEPS a gasolinas tendrá trazabilidad contra el huachicol fiscal

El SAT trabaja en un mecanismo para rastrear el IEPS desde la importación hasta la venta en gasolineras; la presidenta descartó aumentos al IEPS de alcohol y tabaco.

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina en la que adelantó la trazabilidad del IEPS a gasolinas

El SAT trabaja en un mecanismo para rastrear el IEPS de los combustibles desde la importación hasta la venta.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 03, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabaja en un mecanismo para dar trazabilidad al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a los combustibles importados, como parte de las medidas contra el huachicol fiscal que se incluirán en el Paquete Económico 2027, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

"Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad", planteó la mandataria, y explicó que el objetivo es que el impuesto pagado en el momento de la importación pueda seguirse durante la distribución hasta la venta final en las gasolineras.

La presidenta aclaró que no se trata de un nuevo gravamen, sino de un mecanismo de control sobre el impuesto ya existente: "es el mismo que existe, pero que combate la evasión fiscal", señaló, según reportó Luces del Siglo. El nuevo esquema, precisó, no puede aplicarse de inmediato porque requiere que el SAT adecue sus sistemas de fiscalización.

El planteamiento se conoció después de que un grupo de trabajo de la Cámara de Diputados propusiera modificaciones al impuesto aplicado a la cerveza. Sheinbaum descartó, en la misma conferencia, un incremento al IEPS de bebidas alcohólicas y cigarros dentro del paquete fiscal 2027.

El Gobierno federal entregará el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión el martes 8 de septiembre; los detalles específicos del paquete, incluida la propuesta de trazabilidad del IEPS, se presentarán un día después, el 9 de septiembre.

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